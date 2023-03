Zelenskyj Gruzínsku želá demokratický úspech

Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Gruzínsku želá "demokratický úspech". Reagoval tak na rozsiahle protesty v Gruzínsku proti kontroverznému zákonu o "zahraničných agentoch". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Neexistuje Ukrajinec, ktorý by nepoprial úspech nášmu priateľskému Gruzínsku. Demokratický úspech. Európsky úspech," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore k národu.



"Chceme byť v Európskej únii – a budeme. Chceme, aby Gruzínsko bolo v Európskej únii – a som si istý, že bude. Chceme, aby Moldavsko bolo v Európskej únii – a som si istý, že bude. Toto si zaslúžia všetky slobodné národy Európy," dodal ukrajinský prezident, ktorý sa zároveň poďakoval za podporu "všetkým, ktorí v uliciach Gruzínska niesli ukrajinskú vlajku".



V gruzínskej metropole Tbilisi sa aj v stredu večer pred sídlom parlamentu zhromaždili desaťtisíce demonštrantov.



Prerokúvaný zákon, ktorý podporuje vládnuca strana Gruzínsky sen, by v prípade jeho zavedenia vyžadoval, aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovali ako "zahraniční agenti", inak im hrozia vysoké pokuty. Legislatívu, ktorú prirovnávajú k ruským zákonom na umlčanie kritikov, v utorok schválil parlament v prvom čítaní.



Kritici tvrdia, že to pripomína zákon z roku 2012 v Rusku, ktorý sa odvtedy používa na potláčanie disentu.



Na stranu demonštrantov sa v utorok postavila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá avizovala, že zákon bude vetovať. Parlament však môže prezidentské veto prelomiť.