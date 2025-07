Zelenskyj: Hľadáme financie na desať systémov Patriot

Kyjev 25. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že vláda v Kyjeve pracuje na tom, aby zabezpečila financovanie pre desať systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré krajine dodajú Spojené štáty. Zelenskyj to uviedol v piatok vo svojom vyjadrení k aktuálnym témam. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP



„Prezident Spojených štátov nám bude tieto systémy predávať. Našou úlohou je nájsť finančné prostriedky na všetkých desať systémov," povedal Zelenskyj. Ukrajina už podľa neho zabezpečila financie na tri Patrioty.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň potvrdil dohodu o dodávkach zbraní v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Súčasťou dodávok budú systémy protivzdušnej obrany Patriot, rakety i ďalšia munícia. Dva z týchto systémov by malo dodať Nemecko, avšak záujem o financovanie ďalších prejavili viaceré štáty.



Zelenskyj sa v piatok vyjadril aj k možnému stretnutiu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. O možnom summite lídrov hovorili delegácie na stredajších rokovaniach v Istanbule



„Potrebujeme ukončiť vojnu, čo sa pravdepodobne začne stretnutím lídrov. V rozhovoroch s nami o tom začali diskutovať. To už je pokrok smerom k nejakému formátu stretnutia,“ informoval ukrajinský prezident.



Šéf ruskej delegácie v Istanbule a poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij však po rokovaniach podotkol, že stretnutie Putina so Zelenským je potrebné dôkladne pripraviť a že by malo poslúžiť len na podpísanie prípadnej mierovej dohody, nie na vyjednávanie.



Ukrajinský prezident sa v piatok nevyhol ani vnútropolitickým témam. Podľa vlastných slov jeho vláda vypočula protesty občanov proti zákonu o obmedzení nezávislosti protikorupčných agentúr a reagovala návrhom novej legislatívy.



„Je úplne normálne reagovať, keď ľudia niečo nechcú alebo keď sa im niečo nepáči. Je veľmi dôležité, aby sme počúvali a primerane reagovali,“ povedal.



Zelenskyj podpísal v utorok kontroverzný zákon, ktorý výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Legislatívu krátko predtým schválil ukrajinský parlament, a to aj napriek rozsiahlej kritike zo strany mimovládnych organizácií, ľudskoprávnych skupín a EÚ.



Do parlamentu však teraz Zelenskyj plánuje poslať nový návrh s cieľom posilniť právny poriadok, zaručiť nezávislosť tamojších protikorupčných úradov, ako aj ochranu pred akýmkoľvek ruským vplyvom. Ide podľa neho o novú „vyváženú“ legislatívu.