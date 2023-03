Zelenskyj hlási 81 ruských striel vypálených na Ukrajinu

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že Rusko v noci na štvrtok vypálilo 81 striel na ciele na území Ukrajiny. Rusko sa podľa neho usiluje Ukrajincov zastrašiť. TASR právu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka The Guardian.



"Krajinu zasiahli rozsiahle útoky," napísal prezident v aplikácii Telegram a uplynulú noc označil za náročnú. "Útoky sú smerované voči kritickej infraštruktúre a obytným budovám. Nanešťastie, sú tam aj zranení a mŕtvi," povedal a vyjadril sústrasť rodinám obetí.



Rusko podľa jeho slov útočí s cieľom opätovne zastrašiť Ukrajincov. "Okupanti vedia len terorizovať civilistov. To je všetko, čo dokážu. Nepomôže im to však. Nevyhnú sa zodpovednosti za všetko, čoho sa dopúšťajú," napísal Zelenskyj.



Prezident sa poďakoval krajinám, ktoré pomáhajú chrániť vzdušný priestor Ukrajiny a každému, kto prispieva k úsiliu prekonávať následky ruských útokov.



Štvrtkové útoky podľa Zelenského vyjadrení zasiahli desať z 27 administratívnych oblastí Ukrajiny: Kirovohradskú, Dnepropetrovskú, Odeskú, Charkovskú, Záporožskú, Ľvovskú, Ivanofrankovskú, Žytomyrskú, Vinnyckú a hlavné mesto Kyjev.