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Zelenskyj hlási personálne zmeny, premiérke ponúkol viesť novú oblasť

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
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Kyjev 12. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť „realizáciu aktualizovanej politickej stratégie“. Zelenskyj podľa svojich slov ponúkol premiérke Juliji Svyrydenkovej možnosť viesť „novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a príspevku ukrajinského prezidenta na sieti X.

Zelenskyj o podrobnostiach týkajúcich sa spomínaných personálnych zmien diskutoval so Svyrydenkovou. „Dospeli sme k záveru, že tieto zmeny si vyžadujú obmenu vlády,“ napísal. Podľa svojich slov je Svyrydenkovej vďačný za jej prácu a ponúkol jej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov.

Očakávam, že spolu s poslancami uskutočníme príslušné zmeny vo vláde Ukrajiny. Zmeny nastanú aj vo vední orgánov činných v trestnom konaní,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Svyrydenková, ktorá do kresla predsedu vlády zasadla v júli 2025, na X uviedla, že v tejto chvíli je mimoriadne dôležité spojiť všetky sily a zdroje s cieľom posilniť Ukrajinu.

Zároveň vyjadrila vďaku prezidentovi za jeho dôveru a za to, že ocenil prácu jej tímu. So Zelenským diskutovala aj o ďalších krokoch a uviedla, že je pripravená „slúžiť ukrajinskému štátu a splniť všetky úlohy zamerané na posilnenie ukrajinskej pozície, obranu našich národných záujmov a priblíženie k spravodlivému mieru“.

Poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak na platforme Telegram napísal, že hlavným kandidátom na premiéra je Serhij Koreckyj, generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz. Svyrydneková bude podľa neho veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Dodal, že sa „vymení veľa ministrov“.

Ukrajina podľa Zelenského mení svoju politickú stratégiu. „Každá prioritná oblasť zahraničnej politiky bude zverená konkrétnej osobe s bohatými skúsenosťami, ktorá je schopná realizovať, na čom sa dohodneme na úrovni lídrov, a to, čo očakáva ukrajinský ľud,“ napísal.

Za najdôležitejšie z týchto oblastí označil Spojené štáty a nedávno ohlásené dohody o licenciách na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, „ako aj ďalšia bilaterálna bezpečnostná spolupráca, ktorá sa musí prejaviť v jasných prínosoch pre naše krajiny a pre ukrajinské a americké spoločnosti“.

Ďalšie oblasti zahŕňajú európsky protiraketový projekt; Európsku úniu, kde Ukrajina podľa slov prezidenta potrebuje „jasný pokrok k členstvu“ v eurobloku a prehĺbenie vzťahov vo všetkých oblastiach; susedné krajiny, vo vzťahu ku ktorým je potrebné vybudovať nový základ - najmä Poľsko a Maďarsko.

Okrem toho je podľa Zelenského dôležitou oblasťou aj Blízky východ a Perzský záliv; Čína; a kľúčové medzinárodné organizácie, ktoré „ovplyvňujú globálne rozhodnutia a môžu urobiť viac pre ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine“.

Konštatoval, že to isté platí aj pre ukrajinskú vnútroštátnu prácu, pričom Ukrajinu čakajú nové výzvy a úlohy. Hlava štátu považuje za potrebné výrazne posilniť všetku prácu v ukrajinských frontových a pohraničných oblastiach, ktoré sú denne vystavené ruským úrokom. Zelenskyj tiež očakáva zvýšené dodávky zbraní, ktoré armáda potrebuje, vrátane všetkých typov dronov.

Veľmi dôležitou prioritou je príprava na zimu a Ukrajina musí byť podľa Zelenského pripravená na každú hrozbu, ktorá sa môže objaviť. Preto musí byť urýchlená transformácia štátnych podnikov a osobitnú a cielenú pozornosť si vyžadujú dohody Ukrajiny s partnermi o obnove krajiny.
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