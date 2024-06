Zelenskyj: Hlavné ohnisko ruských útokov je v Doneckej oblasti

Kyjev 4. júna (TASR) - Ruské sily sústreďujú svoju hlavnú palebnú silu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a nie v Charkovskej oblasti, kde v máji spustili novú ofenzívu. Upozornil na to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Väčšina bojov a najväčších útokov sa odohráva v Doneckej oblasti. V skutočnosti je to hlavné ohnisko ruských útokov," uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoodkaze. Dodal, že po návrate z návštevy niekoľkých európskych krajín, Singapuru a Filipín diskutoval v Kyjeve o situácii na bojisku s velením ukrajinskej armády.



Ukrajinská armáda sa od 10. mája, keď Rusko spustilo novú ofenzívu v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny, dostala pod značný tlak. Do Charkovskej oblasti poslala posily a musela ustúpiť v iných častiach frontu v čase, keď mala nedostatok munície.