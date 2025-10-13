< sekcia Zahraničie
Zelenskyj hovorí o postupe armády v Záporožskej a Doneckej oblasti
Zelenskyj vo videopríhovore povedal, že ukrajinská armáda postúpila za deň viac ako tri kilometre ďalej na juh v Záporožskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že ukrajinské sily pri svojej protiofenzíve postúpili v Záporožskej oblasti na juhu krajiny, ako aj v Doneckej oblasti na východe. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Kyjev niekoľko týždňov uvádza, že jeho sily pokročili okolo mesta Dobropiľľa neďaleko logistického uzla Pokrovsk, jedného z hlavných cieľov ruských jednotiek pomaly postupujúcich na západ cez Doneckú oblasť.
Zelenskyj vo večernom videopríhovore povedal, že ukrajinská armáda postúpila za deň viac ako tri kilometre ďalej na juh v Záporožskej oblasti. „V tomto čase ukrajinské jednotky pokračujú v našich protiofenzívnych aktivitách neďaleko Dobropille, ale tiež v iných sektoroch - najmä v Záporožskej oblasti neďaleko Orichiva,“ vyhlásil.
Ukrajinská armáda oznámila, že dostala pod kontrolu dedinu Mali Ščerbaky, nachádzajúcu sa medzi Orichivom a riekou Dneper.
Ruské ministerstvo obrany vo svojej v správe nespomenulo ukrajinský postup ani zmienenú dedinu. Uviedlo však, že ruská armáda zasiahla ukrajinské jednotky a techniku v Záporožskej oblasti vrátane dediny Novoandrijivka, ktorá sa nachádza neďaleko dediny Mali Ščerbaky a mesta Orichiv.
Úrady v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti oznámili troch mŕtvych a viacerých zranených pri ruských útokoch.
Reuters pripomína, že nemohol nezávisle overiť správy z bojiska jednej ani druhej strany.
