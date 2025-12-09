< sekcia Zahraničie
Zelenskyj hovorí, že v stredu pošle do USA aktualizovaný plán
Zelenskyj informoval, že sa veľmi aktívne pracuje na všetkých zložkách plánu na ukončenie vojny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu plánuje poslať do Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý bol upravený po rokovaniach s európskymi partnermi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Dnes (v utorok) na tom pracujeme a budeme pokračovať aj zajtra (v stredu). Myslím si, že ho odovzdáme zajtra,“ povedal Zelenskyj v reakcii na otázku novinára, či už Ukrajina plán zaslala Spojeným štátom.
Zelenskyj informoval, že sa veľmi aktívne pracuje na všetkých zložkách plánu na ukončenie vojny. Ukrajinská a európska časť už boli dôkladne rozpracované, takže môžu byť predložené USA. „Spolu s americkou stranou očakávame, že potenciálne kroky urobíme čo najrealizovateľnejšími,“ napísal ukrajinský prezident na Facebooku.
Ukrajinský prezident pripomenul, že aj rokovací partneri Ukrajiny poukazujú na to, že všetko závisí od toho, či je Rusko pripravené podniknúť účinné kroky na zastavenie krviprelievania a zabránenie opätovnému vypuknutiu vojny.
Ukrajinský prezident predtým potvrdil, že územná otázka zostáva v rokovaniach najťažšou.
„Dnes (v utorok) na tom pracujeme a budeme pokračovať aj zajtra (v stredu). Myslím si, že ho odovzdáme zajtra,“ povedal Zelenskyj v reakcii na otázku novinára, či už Ukrajina plán zaslala Spojeným štátom.
Zelenskyj informoval, že sa veľmi aktívne pracuje na všetkých zložkách plánu na ukončenie vojny. Ukrajinská a európska časť už boli dôkladne rozpracované, takže môžu byť predložené USA. „Spolu s americkou stranou očakávame, že potenciálne kroky urobíme čo najrealizovateľnejšími,“ napísal ukrajinský prezident na Facebooku.
Ukrajinský prezident pripomenul, že aj rokovací partneri Ukrajiny poukazujú na to, že všetko závisí od toho, či je Rusko pripravené podniknúť účinné kroky na zastavenie krviprelievania a zabránenie opätovnému vypuknutiu vojny.
Ukrajinský prezident predtým potvrdil, že územná otázka zostáva v rokovaniach najťažšou.