Zelenskyj hovoril o situácii na Ukrajine s Charlesom Michelom

Kyjev 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, s ktorým hovoril o bezpečnostnej situácii na Ukrajine a o krokoch smerujúcich k deeskalácii napätia a dosiahnutiu mieru. TASR o tom informovala na základe oficiálneho vyhlásenie kancelárie ukrajinského prezidenta, zverejneného v nedeľu, a správy agentúry RIA Novosti.



"Vymenil som si názory s Charlesom Michelom o stretnutí poradcov 'normandskej štvorky' v Berlíne, budúcich diplomatických snahách a krokoch. Našim najhorším nepriateľom je v súčasnosti panika. Serióznym signálom podpory zo strany EÚ je aj to, že veľvyslanectvá európskych krajín na Ukrajine naďalej fungujú," napísal na sociálnej sieti Instagram Zelenskyj.



Ukrajinský prezident okrem toho na predsedu Európskej rady apeloval aj v súvislosti so zavedením "preventívnych" sankcií proti Rusku. Tieto sankcie je podľa Zelenského potrebné prijať s "cieľom obmedziť agresívne plány Kremľa", uvádza sa vo vyhlásení kancelárie ukrajinského prezidenta.



Podľa tohto vyhlásenia tiež Michel počas telefonátu opäť potvrdil "rozhodnú a neochvejnú podporu zvrchovanosti i územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Európskej únie".



Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijských hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.



Moskva popiera, že plánuje Ukrajinu napadnúť.