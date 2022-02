Zelenskyj ubezpečil Bidena, že je stále v Kyjeve a bude ho brániť

Washington/Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom o "posilnení sankcií (voči Rusku), konkrétnej obrannej pomoci a protivojnovej koalícii". USA sa poďakoval za "silnú podporu" Ukrajiny, informuje TASR na základe príspevku Zelenského zverejnenom na jeho konte na Twitteri.



Zelenskyj v piatok krátko predtým zverejnil videoselfie spred prezidentského paláca v Kyjeve, v ktorom sa spolu so svojimi kľúčovými poradcami a spolupracovníkmi zaviazal zostať a brániť hlavné mesto pred ruskou inváziou. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Zelenskyj toto video zverejnil na svojom konte na sociálnej sieti Telegram.



"Všetci sme tu. Naša armáda je tu. Občania sú tu. Všetci sme tu a bránime našu nezávislosť, našu krajinu a tak to aj zostane," povedal Zelenskyj oblečený v mikine a tričku stojac pred svojím sídlom v spoločnosti premiéra Denysa Šmyhaľa, svojho poradcu a šéfa prezidentskej kancelárie Mychajla Podoľaka, šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka a šéfa parlamentného klubu strany Sluha ľudu Davyda Arachamiju.



Zelenského poradca Podoľak na brífingu v Kyjeve, ktorého záznam bol zverejnený na sieti Telegram, predtým ubezpečoval, že Zelenskyj je v Kyjeve, pracuje 24 hodín denne a je informovaný o tom, čo sa v krajine deje a robí operatívne rozhodnutia o riadení štátu. Dodal, že prezident má pravidelné stretnutia s ostatnými lídrami i s členmi vlády a poslancami a vedie konzultácie so svetovými lídrami.