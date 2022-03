Zelenskyj hovoril s Draghim o pomoci týkajucej sa bezpečnostných záruk

Rím 28. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril v pondelok s talianskym premiérom Mariom Draghim o tom, ako Taliansko pomôže s vytvorením systému, ktorý poskytne Ukrajine bezpečnostné záruky a ochráni ju pred budúcimi hrozbami. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Hovorili sme o smere vzdorovania ruskej agresii. Poďakoval som za dôležitú obrannú a humanitárnu pomoc. Ukrajinskí ľud si to zapamätá. Ceníme si ochotu Talianska pripojiť sa k vytvoreniu systému bezpečnostných záruk pre Ukrajinu," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



Podľa kancelárie talianskeho premiéra vyjadril Draghi počas telefonátu so Zelenským "úplnú ochotu prispieť k medzinárodným krokom smerovaným k ukončeniu vojny a k podpore trvácneho riešenia krízy na Ukrajine".



"Prezident Zelenskyj vyjadril ľútosť nad tým, že Rusi blokujú humanitárne koridory a pokračujú v obliehaní a bombardovaní miest vrátane škôl, čo vedie k obetiam medzi civilistami, a to vrátane detí," uviedla kancelária talianskeho premiéra s tým, že Draghi opätovne vyjadril podporu ukrajinskému ľudu a orgánom.