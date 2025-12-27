< sekcia Zahraničie
Zelenskyj hovoril s európskymi spojencami pred schôdzkou s Trumpom
Trump prijme Zelenského v Palm Beach na Floride v nedeľu popoludní.
Autor TASR
Brusel/Paríž/Berlín 27. decembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonoval v sobotu s európskymi spojencami, ktorí znova prisľúbili podporu jeho krajine v úsilí o mier. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.
„Jedenásť hláv štátov a vlád z Európy a Kanady, ako aj vrcholní predstavitelia NATO a EÚ ubezpečili Ukrajinu o svojej plnej podpore a zdôraznili, že sa budú v úzkej koordinácii s USA zasadzovať za trvalý a spravodlivý mier na Ukrajine,“ uviedol hovorca nemeckej vlády.
Trump prijme Zelenského v Palm Beach na Floride v nedeľu popoludní. Ukrajinský prezident sa v sobotu na ceste do Spojených štátov zastavil v Kanade, odkiaľ absolvoval s členmi tzv. berlínskej skupiny videohovor o aktuálnom stave rokovaní o americkom mierovom pláne.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rozhovore zdôraznil, že Európania musia byť plne zapojení do príslušných rokovaní, uviedli predstavitelia Elyzejského paláca. Macron označil rozsiahly ruský útok na Ukrajinu z uplynulej noci za dôkaz „odhodlania Ruska predlžovať vojnu, ktorú začalo“.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že dohoda o mieri musí zachovať zvrchovanosť Ukrajiny. Eurokomisia podľa nej v roku 2026 bude pokračovať v tlaku na Kremeľ, vytrvá v podpore Kyjeva a bude intenzívne pracovať na „sprevádzaní Ukrajiny na jej ceste k členstvu v EÚ“. Posilnenie bezpečnosti a obrany Ukrajiny je integrálnou súčasťou bezpečnosti európskeho kontinentu, doplnila.
Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý videohovor organizoval, povedal, že Zelenskyj má plnú podporu európskych lídrov a Kanady.
Predseda Európskej rady António Costa varoval, že EÚ je v prípade potreby pripravená uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. „Silná a prosperujúca Ukrajina v EÚ je základnou bezpečnostnou garanciou. Naďalej pracujeme na stabilnom a trvalom mieri pre Ukrajinu v úzkej spolupráci s našimi partnermi z USA,“ dodal.
