Zelenskyj hovoril s Macronom o myšlienke vyslania vojakov na Ukrajinu

Kyjev 13. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril v pondelok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o myšlienke nasadenia západných "kontingentov" na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Ukrajinský líder nespresnil, či hovoril o vyslaní bojových jednotiek alebo mierových síl v rámci dohody o ukončení takmer tri roky trvajúcej vojny s Ruskom.



"Bol to dosť dlhý a podrobný rozhovor. Hovorili sme o obrannej podpore – rôznych formách obrany, balíkoch zbraní pre Ukrajinu," povedal Zelenskyj vo večernom príhovore. "Hovorili sme aj o nasadení partnerských kontingentov a výcviku našej armády," doplnil.



Macron hovoril o myšlienke vyslania západných vojakov na Ukrajinu už predtým a v decembri s poľským premiérom Donaldom Tuskom diskutoval o možnosti umiestniť tam mierové jednotky v prípade prímeria.



Moskva minulý rok zrýchlila svoj postup na Ukrajine, ktorej preťažená armáda trpí vyčerpanosťou a nedostatkom vojakov, konštatovala AFP.



Novozvolený prezident USA Donald Trump prisľúbil, že po svojom nástupe do funkcie (20. januára) zaistí rýchle ukončenie bojov. Na Ukrajine to vyvolalo obavy, že výmenou za mier bude prinútená urobiť veľké územné ústupky.