Zelenskyj hovoril s Merzom o raketách Taurus

Berlín 29. mája (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas svojej stredajšej návštevy Nemecka rokoval s kancelárom Friedrichom Merzom aj o možných dodávkach nemeckých rakiet Taurus Ukrajine. Povedal to v relácii RTL Direkt, ktorú v stredu večer odvysielala nemecká televízia RTL. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



„Sú určité témy, pri ktorých sme sa dohodli, že o nich nebudeme hovoriť verejne. Ale nechcem klamať. O otázke (rakiet) Taurus sme diskutovali na súkromnom stretnutí medzi kancelárom a mnou. Pracujeme týmto smerom, no momentálne nemôžem poskytnúť podrobnosti. Sľúbil som to kancelárovi a svoje slovo dodržím,“ povedal Zelenskyj.



Rakety Taurus nie sú podľa neho nie je jediným prostriedkom potrebným na zastavenie Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina. „Potrebujeme (rakety) Taurus, potrebujeme (rakety) Patriot. Potrebujeme politický tlak. Potrebujeme účinné sankčné balíky. Potrebujeme jednotu Európy a Ameriky. Bez toho môže Rusko zaútočiť na kohokoľvek. Ak neposilníme Ukrajinu, ak to neurobíme, Rusko môže zaútočiť na iných,“ tvrdí Zelenskyj.



Poznamenal, že nie je potrebné vedieť, koľko rakiet Taurus má Nemecko k dispozícii a o koľko sa dá rozšíriť ich výroba. Tiež nie je nevyhnutné, aby sa tieto zbrane použili, dôležité je, aby Rusko vedelo, že existujú.



Nemecko je jedným z lídrov vo vojenskej pomoci Ukrajine. Diskusie o dodávkach rakiet Taurus s doletom okolo 500 kilometrov tam stále prebiehajú. Bývalý nemecký sociálnodemokratický kancelár Olaf Scholz bol proti ich dodaniu Ukrajine, pretože sa obával, že by sa tým jeho krajina mohla stať jednou zo strán konfliktu. Jeho konzervatívny nástupca Friedrich Merz je v tejto otázke menej kategorický, chce však, aby sa o tom nediskutovalo verejne.