Zelenskyj hovoril s pápežom aj o ukrajinských deportovaných deťoch

Vatikán 13. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj absolvoval počas svojej sobotňajšej návštevy Talianska aj približne 40-minútové stretnutie s pápežom Františkom vo Vatikáne. Informovali o tom tlačové agentúry ANSA a AP.



Zelenskyj podľa vlastných slov s pápežom hovoril aj o ukrajinských deťoch deportovaných do Ruska.



Pápež pred začiatkom súkromnej audiencie poďakoval Zelenskému, že zavítal do Vatikánu. "Je to pre mňa veľká česť," reagoval ukrajinský prezident.



"Som vďačný za osobnú pozornosť, ktorú (pápež) venuje tragédii miliónov Ukrajincov. Hovoril som o desaťtisícoch deportovaných ukrajinských detí. Musíme vynaložiť všetko úsilie na to, aby sme ich dostali naspäť domov," napísal Zelenskyj po schôdzke s pápežom na Twitteri.



Podľa vlastných slov tiež vyzval na odsúdenie ruských zločinov na Ukrajine a hovoril o ukrajinskom mierovom pláne na ukončenie vojny.



Hlava katolíckej cirkvi venovala svojmu hosťovi malú skulptúru predstavujúcu olivovú ratolesť ako symbol mieru. Zelenskyj zase obdaril pápeža mariánskou ikonou namaľovanou na zvyšku nepriestrelnej vesty.



V apríli sa s Františkom stretol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Podľa vlastných slov vtedy požiadal pápeža, aby pomohol vrátiť do vlasti ukrajinské deti nelegálne deportované do Ruska. V sobotňajšom vyhlásení Vatikánu sa táto problematika nespomína.



Podľa vyhlásenia Vatikánu obaja muži hovorili "o humanitárnej a politickej situácii (na Ukrajine) vyvolanej pokračujúcou vojnou". Obaja sa zhodli na "potrebe pokračovania humanitárneho úsilia" na pomoc obyvateľom postihnutým vojenským konfliktom.



Pápež podľa vyhlásenia ubezpečil Zelenského o svojich pokračujúcich modlitbách za mier na Ukrajine. "Pápež obzvlášť zdôraznil potrebu humanitárnych gest voči najviac ohrozeným ľuďom, nevinným obetiam konfliktu," uvádza sa vo vyhlásení Vatikánu.



Pred Zelenského príchodom do Vatikánu polícia presunula turistov na jednu stranu Námestia svätého Petra, aby tadiaľ mohla prejsť kolóna vozidiel s ukrajinským prezidentom.



Agentúra AFP pripomína, že pápež František opakovane vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, pričom sa ponúkol, že by sa mohol pokúsiť sprostredkovať ukončenie bojov s Moskvou. Tieto jeho snahy však zatiaľ navonok nepriniesli žiadne výsledky.



Volodymyr Zelenskyj predtým v Ríme absolvoval rokovania s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a s premiérkou Giorgiou Meloniovou, od ktorých dostal prísľuby o pokračovaní vojenskej, finančnej a ďalšej pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii. Podľa Meloniovej môže Ukrajina rátať s talianskou pomocou tak, ako to len bude potrebné.