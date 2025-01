Zelenskyj hovoril s poľským prezidentom Dudom o členstve v NATO

Varšava 15. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedol, že bezpečnosť Ukrajiny môže zaručiť len Severoatlantická aliancia (NATO). Vstup Kyjeva do nej, ako aj do Európskej únie bol jednou z hlavných tém diskusie lídrov. Zelenskyj sa vo Varšave stretol aj s jej primátorom Rafalom Trzaskowským, informuje TASR podľa správ agentúry PAP.



"Z pohľadu Ukrajiny je najdôležitejšou otázkou záruka bezpečnosti, ktorú v podstate môžu zaistiť len krajiny NATO," povedal Duda na tlačovej konferencii. Zároveň vyjadril nádej, že Ukrajina sa v blízkej budúcnosti stane jednou z členských krajín Aliancie aj EÚ.



Podľa neho by prijatie Kyjeva do NATO bolo pravdepodobne možné až po skončení vojny na Ukrajine. Napriek tomu vyzval súčasných členov Aliancie na zaslanie oficiálneho pozvania, ktoré vníma ako "prvý formálny krok súvisiaci s budúcim prijatím (Ukrajiny),... ako aj s poskytnutím reálnych bezpečnostných záruk".



Duda by sa mal so Zelenským opäť stretnúť budúci týždeň vo švajčiarskom Davose.



Ukrajinský prezident sa po príchode do Poľska stretol aj s Rafalom Trzaskowskim – primátorom Varšavy a prezidentským kandidátom, aby ho v mene Ukrajiny vyznamenal medailou. Stretnutie prebehlo popoludní v budove Varšavskej ekonomickej univerzity.



Zelenskyj počas svojej návštevy poďakoval obyvateľom poľskej metropoly za podporu, ktorú poskytli ukrajinským občanom utekajúcim z krajiny po ruskej invázii pred takmer tromi rokmi. Varšave udelil titul "mesta záchrany".



Trzaskowski počas stretnutia taktiež podporil návrh na vstup Ukrajiny do NATO a EÚ, čo by podľa neho v konečnom dôsledku "posilnilo (poľskú) bezpečnosť".



Varšavský primátor s ukrajinským prezidentom hovoril aj o volynskom masakri – masovej vražde približne 100.000 Poliakov i príslušníkov iných národností, ktoré spáchali príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) v rokoch 1943–44 v oblasti Volyň. Tá patrila pred druhou svetovou vojnou Poľsku, v súčasnosti je však súčasťou ukrajinského územia.