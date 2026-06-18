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Zelenskyj hovoril s Trumpom i Macronom o záveroch summitu G7
Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch summitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom i s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Oficiálna časť summitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.
„Práve som hovoril s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom. Bol to dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu. Zhodnotili sme výsledky našich rokovaní na summite G7,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X bez uvedenia ďalších podrobností.
Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala „uzavrieť dohodu“, a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie.
Prezident USA Trump predtým oznámil, že na okraj summitu G7 absolvoval rokovania s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
„Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a za jeho pripravenosť pomôcť priblížiť mier,“ dodal ukrajinský prezident.
„Pracujeme na posilnení Ukrajiny, našej spolupráce a diplomatických vyhliadok. Potrebujeme mier. A robíme všetko pre to, aby sme ho priblížili,“ uzavrel v príspevku na X Zelenskyj.
Oficiálna časť summitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.
„Práve som hovoril s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom. Bol to dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu. Zhodnotili sme výsledky našich rokovaní na summite G7,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X bez uvedenia ďalších podrobností.
Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala „uzavrieť dohodu“, a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie.
Prezident USA Trump predtým oznámil, že na okraj summitu G7 absolvoval rokovania s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
„Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a za jeho pripravenosť pomôcť priblížiť mier,“ dodal ukrajinský prezident.
„Pracujeme na posilnení Ukrajiny, našej spolupráce a diplomatických vyhliadok. Potrebujeme mier. A robíme všetko pre to, aby sme ho priblížili,“ uzavrel v príspevku na X Zelenskyj.