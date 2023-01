Zelenskyj hovoril s von der Leyenovou o summite Ukrajina-EÚ

Kyjev/Brusel 2. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril v pondelok s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou o európskom programe finančnej pomoci pre Ukrajinu a nadchádzajúcom summite Ukrajiny a Európskej únie, ktorý sa uskutoční vo februári v Kyjeve. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia kancelárie ukrajinského prezidenta a vyjadrenia šéfky EK.



Išlo o prvý telefonát ukrajinského prezidenta so zahraničným predstaviteľom v tomto roku. Zelenskyj počas neho informoval von der Leyenovú o situácii na bojisku.



"Samostatnou témou konverzácie bola implementácia nového programu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 18 miliárd eur," uviedla kancelária. Zároveň poukázala na to, že Ukrajina dostane prvú časť tejto pomoci v hodnote troch miliárd eur už v januári.



Zelenskyj ďalej informoval von der Leyenovú o pokroku dosiahnutom pri implementácii siedmich odporúčaní Európskej komisie, ktoré Ukrajina dostala v spojitosti so štatútom kandidátskej krajiny EÚ.



"Strany hovorili o očakávaných výsledkoch ďalšieho summitu Ukrajina-EÚ, ktorý sa uskutoční 3. februára v Kyjeve, a zhodli na posilnení prípravných prác," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie.



"V prvom telefonáte nového roka s prezidentom Zelenským som vyjadrila svoju bezvýhradnú podporu a blahopriania pre rok 2023 ukrajinskému ľudu... Podporujeme váš hrdinský boj," uviedla von der Leyenová po telefonáte na Twitteri. Dodala, že sa teší na skoré stretnutie so Zelenským na Ukrajine.