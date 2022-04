Zelenskyj hovoril so Scholzom o ďalších sankciách voči Rusku

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že telefonoval s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Hovorili spolu o možnosti zavedenia ďalších sankcií voči Rusku, ako aj o ďalšej obrannej a finančnej podpore pre Ukrajinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zelenskyj na Twitteri napísal, že obaja v telefonáte "zdôraznili, že všetci páchatelia vojnových zločinov musia byť identifikovaní a potrestaní".



Okrem toho Zelenského úrad v samostatnom vyhlásení uviedol, že prezident usporiadal konferenčný hovor s ukrajinskými predstaviteľmi, počas ktorého boli vypracované návrhy Kyjeva na šiesty balík protiruských sankcií Európskej únie.



V poradí piaty balík protiruských sankcií EÚ vstúpil do platnosti v piatok. Brusel okrem uhlia zakázal aj dovoz dreva, chemikálií a ďalšieho tovaru.



Zákaz dovozu uhlia však vstúpi do platnosti až v druhom augustovom týždni, od piatka platí len zákaz uzatváranie nových zmlúv o dovoze. Moskva teda vďaka už existujúcim dohodám bude ešte niekoľko mesiacov ďalej poberať od EÚ peniaze za uhlie. Podľa údajov Európskej komisie ide o približne osem miliárd eur ročne. Dodávky ropy a plynu do EÚ, ktoré Rusku vynesú každý rok zhruba 100 miliárd eur, sú stále neobmedzené, uvádza Reuters.