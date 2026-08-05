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Zelenskyj hovoril so šéfom NATO o dodávkach rakiet
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že sa im počas noci na stredu nepodarilo zostreliť ani jednu z balistických rakiet vypustených Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 5. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu telefonoval s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem o spôsoboch, ako Ukrajine zaobstarať ďalšie rakety protivzdušnej obrany, ktorých má kritický nedostatok. Je dôležité, aby krajiny prekonali byrokratické prekážky a prijali nevyhnutné politické rozhodnutia, vyhlásil Zelenskyj po telefonáte na sieti X, píše TASR.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že sa im počas noci na stredu nepodarilo zostreliť ani jednu z balistických rakiet vypustených Ruskom. Moskva podľa Zelenského vyslala na ich územie 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely s plochou dráhou letu. Pri úderoch v Kyjeve a priľahlých oblastiach prišlo o život 17 ľudí a viac ako 40 utrpelo zranenia.
„Snažíme sa zo všetkých síl spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí nám môžu pomôcť s dodávkami rakiet na ochranu pred tak šialenými ruskými útokmi zameranými na existenciu, ľudí a civilné objekty,“ uviedol Zelenskyj v príspevku k telefonátu s Ruttem.
Šéf NATO je podľa ukrajinského prezidenta o „hrozbách“ dobre informovaný. „Zosúladili sme naše kroky v súvislosti s krajinami, ktoré disponujú potrebnými raketami a majú kapacitu pomôcť,“ uviedol s tým, že „doslova každý deň“ závisia životy Ukrajincov od odhodlania partnerov v Európe a Spojených štátoch.
Rutte vo svojom príspevku na X potvrdil, že vedie v rámci Aliancie rokovania o tom, ako môže NATO „naďalej Ukrajine poskytovať protivzdušnú obranu, ktorú naliehalo potrebuje“.
Poradca ukrajinského prezidenta pre rozvoj obranných technológií Serhij Beskrestnov odhaduje, že Rusko je schopné každý mesiac odpáliť na územie Ukrajiny 100 balistických rakiet. „Opotrebovacia vojna vstúpila do ďalšej fázy,“ uviedol na Telegrame.
Zelenskyj v stredu upozornil na to, že dodávky striel pre systémy protivzdušnej obrany od spojencov sa tento rok znížili na tretinu v porovnaní s vlaňajškom. Moskva sa medzičasom podľa neho snaží výrazne zrýchliť výrobu svoju balistických striel pred nadchádzajúcou zimou, keď sa očakáva obnovenie ruských útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Vzhľadom na obmedzené zásoby protiraketových systémov vo svete a politickú nestabilitu ovplyvňujúcu ich dodávky vyjadrili niektorí analytici podľa Reuters presvedčenie, že Ukrajina by sa s touto situáciou mohla vyrovnať napríklad zameraním sa na odpaľovacie zariadenia v Rusku.
„Ozbrojené sily vedia, že musia zničiť nepriateľské odpaľovacie zariadenia, čím sa zníži počet útokov na Ukrajinu... Práve na tom pracujú,“ doplnil ukrajinský prezident. Súčasné kapacity Ukrajiny ale takéto údery podľa agentúry neumožňujú.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že sa im počas noci na stredu nepodarilo zostreliť ani jednu z balistických rakiet vypustených Ruskom. Moskva podľa Zelenského vyslala na ich územie 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely s plochou dráhou letu. Pri úderoch v Kyjeve a priľahlých oblastiach prišlo o život 17 ľudí a viac ako 40 utrpelo zranenia.
„Snažíme sa zo všetkých síl spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí nám môžu pomôcť s dodávkami rakiet na ochranu pred tak šialenými ruskými útokmi zameranými na existenciu, ľudí a civilné objekty,“ uviedol Zelenskyj v príspevku k telefonátu s Ruttem.
Šéf NATO je podľa ukrajinského prezidenta o „hrozbách“ dobre informovaný. „Zosúladili sme naše kroky v súvislosti s krajinami, ktoré disponujú potrebnými raketami a majú kapacitu pomôcť,“ uviedol s tým, že „doslova každý deň“ závisia životy Ukrajincov od odhodlania partnerov v Európe a Spojených štátoch.
Rutte vo svojom príspevku na X potvrdil, že vedie v rámci Aliancie rokovania o tom, ako môže NATO „naďalej Ukrajine poskytovať protivzdušnú obranu, ktorú naliehalo potrebuje“.
Poradca ukrajinského prezidenta pre rozvoj obranných technológií Serhij Beskrestnov odhaduje, že Rusko je schopné každý mesiac odpáliť na územie Ukrajiny 100 balistických rakiet. „Opotrebovacia vojna vstúpila do ďalšej fázy,“ uviedol na Telegrame.
Zelenskyj v stredu upozornil na to, že dodávky striel pre systémy protivzdušnej obrany od spojencov sa tento rok znížili na tretinu v porovnaní s vlaňajškom. Moskva sa medzičasom podľa neho snaží výrazne zrýchliť výrobu svoju balistických striel pred nadchádzajúcou zimou, keď sa očakáva obnovenie ruských útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Vzhľadom na obmedzené zásoby protiraketových systémov vo svete a politickú nestabilitu ovplyvňujúcu ich dodávky vyjadrili niektorí analytici podľa Reuters presvedčenie, že Ukrajina by sa s touto situáciou mohla vyrovnať napríklad zameraním sa na odpaľovacie zariadenia v Rusku.
„Ozbrojené sily vedia, že musia zničiť nepriateľské odpaľovacie zariadenia, čím sa zníži počet útokov na Ukrajinu... Práve na tom pracujú,“ doplnil ukrajinský prezident. Súčasné kapacity Ukrajiny ale takéto údery podľa agentúry neumožňujú.