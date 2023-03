Zelenskyj hovoril v Ľvove so šéfmi holandskej a estónskej diplomacie

Ľvov 4. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v západoukrajinskom meste Ľvov stretol s najvyššími vládnymi predstaviteľmi Holandska a Estónska, uviedol jeho úrad vo vyhlásení. Hovoril s nimi o členstve Ukrajiny v EÚ, ako aj o poskytnutí vojenskej pomoci Kyjevu.



Zelenskyj im vyjadril vďaku za "významnú obrannú, finančnú, energetickú a právnu podporu", ktorú mu obe tieto krajiny poskytujú od začiatku ruskej invázie vlani vo februári, informovala spravodajská stanica CNN.



Zelenskyj počas stretnutia s holandským ministrom zahraničných vecí Wopkem Hoekstrom načrtol situáciu na frontovej línii a potreby ukrajinskej armády. Podľa vyhlásenia zdôraznil potrebu väčšej a rýchlej pomoci zo strany partnerov.



Zelenskyj mu tiež povedal, že je vďačný za rozhodnutie holandskej vlády zriadiť v Haagu medzinárodné centrum na vyšetrovanie zločinu agresie proti Ukrajine.



Zelenskyj tiež načrtol nádeje svojej krajiny pre samit NATO, ktorý sa bude konať 11. a 12. júla v litovskom Vilniuse. Zmienil aj diskusie o vstupe Ukrajiny do EÚ "do konca roka".



Počas rozhovoru s estónskym ministrom zahraničných vecí Urmasom Reinsaluom povedal, že "postaviť pred súd všetky osoby zodpovedné za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu ukrajinského ľudu je pre našu krajinu zásadnou otázkou". Ukrajinský prezident zdôraznil, že je to zároveň kľúčovou súčasťou navrhovaného mierového vzorca Ukrajiny.



Zelenskyj upozornil na "významnú obrannú a humanitárnu pomoc" Estónska. "Ukrajina oceňuje najmä lekársku a rehabilitačnú pomoc našim zraneným, výcvikové misie pre ukrajinskú armádu, ako aj podporu Ukrajincom, ktorí pre vojnu odišli do Estónska," povedal.



"Obe strany zdôraznili význam ďalšieho zvyšovania sankčného nátlaku na Rusko," dodal Zelenského úrad.