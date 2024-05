Zelenskyj i Putin odmietli Macronovu výzvu na olympijské prímerie

Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol výzvu Francúzska na uzavretie olympijského prímeria počas OH v Paríži. Takýto krok by podľa neho pomohol ruským jednotkám v posune na fronte. Myšlienku na prímerie nepriamo odmietol v piatok aj ruský prezident Vladimir Putin.



"Kto môže zaručiť, že Rusko nevyužije tento čas na presun svojich síl na naše územie? Nedôverujeme Putinovi," povedal Zelenskyj v rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom podľa agentúry AFP. S výzvou na prímerie prišiel práve Macron. "Sme proti akémukoľvek prímeriu, ktoré hrá do karát nepriateľovi," dodal ukrajinský prezident.



Putin je v týchto dňoch na návšteve Číny. Olympijské spoločenstvo obvinil, že porušuje svoju chartu a "nedovolí ruským športovcom vystupovať na hrách s ruskou zástavou, vlajkou a hymnou". S myšlienkou olympijského prímeria síce principiálne súhlasí, kritizuje však prístup k ruským športovcom: "Porušujú pravidlá a od nás požadujú ich plnenie. Drahí priatelia, takto sa ďaleko nedostaneme. Takto sa ešte nikto nikdy nedohodol."



Olympijské hry sa začnú 26. júla a vyvrcholia 11. augusta. Niektorí ruskí športovci budú môcť na parížskych OH štartovať za striktných podmienok - bez národných symbolov a iba v prípade, že neprejavujú podporu vojne na Ukrajine.