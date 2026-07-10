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Zelenskyj i Rutte sa zúčastnia na schôdzke koalície ochotných
Cieľom stretnutia bude pokračovať v pomoci Ukrajine po tohtotýždňovom summite NATO v Turecku.
Autor TASR
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Paríž 10. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok v Paríži zúčastnia na stretnutí tzv. koalície ochotných, ktorá podporuje Kyjev, oznámil Elyzejský palác v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cieľom stretnutia bude pokračovať v pomoci Ukrajine po tohtotýždňovom summite NATO v Turecku. Podľa prezidentskej kancelárie sa ešte nedokončila príprava bezpečnostných záruk pre Kyjev, ktoré bude potrebovať po dosiahnutí prímeria s Moskvou.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v Ankare, že využije schôdzku ukrajinských spojencov, aby oznámil nové obranné iniciatívy a spoločné vojenské cvičenia. Macron prezentoval stretnutie ako ďalší dôkaz toho, že Európa preberá väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
Schôdzka sa bude venovať aj tzv. ruskej tieňovej flotile, novým vojenským možnostiam Ukrajiny, väčšej mobilizácii obranného priemyslu či intenzívnejšej spolupráci medzi podporovateľmi Kyjeva, uviedol Macron ešte počas summitu v Ankare.
Elyzejský palác v piatok zároveň skonštatoval, že ku koalícii sa pridali ďalšie dve krajiny - Moldavsko a Severná Macedónsko. Na pondelkovom stretnutí sa plánujú zúčastniť aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, uviedla Macronova kancelária.
Cieľom stretnutia bude pokračovať v pomoci Ukrajine po tohtotýždňovom summite NATO v Turecku. Podľa prezidentskej kancelárie sa ešte nedokončila príprava bezpečnostných záruk pre Kyjev, ktoré bude potrebovať po dosiahnutí prímeria s Moskvou.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v Ankare, že využije schôdzku ukrajinských spojencov, aby oznámil nové obranné iniciatívy a spoločné vojenské cvičenia. Macron prezentoval stretnutie ako ďalší dôkaz toho, že Európa preberá väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
Schôdzka sa bude venovať aj tzv. ruskej tieňovej flotile, novým vojenským možnostiam Ukrajiny, väčšej mobilizácii obranného priemyslu či intenzívnejšej spolupráci medzi podporovateľmi Kyjeva, uviedol Macron ešte počas summitu v Ankare.
Elyzejský palác v piatok zároveň skonštatoval, že ku koalícii sa pridali ďalšie dve krajiny - Moldavsko a Severná Macedónsko. Na pondelkovom stretnutí sa plánujú zúčastniť aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, uviedla Macronova kancelária.