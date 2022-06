Zelenskyj:Správy o údajnom ohrození Ukrajiny z Podnesterska šíri Rusko

Kyjev 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval, že Ukrajina odpovie na každý prípadný pokus o útok zo separatistického moldavského regiónu Podnestersko. Vyjadril tiež presvedčenie, že informácie o údajnom ohrození Ukrajiny z Podnesterska šíri Rusko.



Na svojom webe o tom informovala televízia al-Džazíra, ktorá dodala, že Zelenskyj to vyhlásil v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.



Ukrajinský prezident potvrdil, že so Sanduovou rokovali aj o spomínaných hrozbách.



Sanduová vyhlásila, že vedenie v Kišiňove robí všetko pre to, aby medzinárodne neuznané Podnestersko nepredstavovalo hrozbu pre Moldavsko ani pre Ukrajinu.



Zdôraznila, že Moldavsko a Ukrajina by mali udržiavať pravidelný dialóg o bezpečnostných otázkach. Poznamenala tiež, že so Zelenským dohodli, že budú spolupracovať pri udržiavaní stability a budú sa vyhýbať provokáciám, ktorých cieľom je destabilizácia situácie.



Moldavská líderka tiež poznamenala, že informácie o možnej mobilizácii obyvateľov v Podnestersku sa zatiaľ nepotvrdili.



Avizovala, že v prípade, ak dôjde k udalostiam, ktoré vyvolajú znepokojenie, Moldavsko okamžite prijme príslušné opatrenia a bude informovať partnerov.



Zelenskyj na tlačovej konferencii povedal, že akékoľvek pokusy zaútočiť na Ukrajinu z Podnesterska, ktoré sa odtrhlo od Moldavska v roku 1992 a na jeho území sa naďalej nachádzajú ruské jednotky, by boli "chybou v globálnom meradle".



"Títo ľudia z dočasne okupovaných území Moldavska by mali vedieť, že to pre nás nebude rana, ale obyčajná facka, a na túto facku odpovieme ranou," varoval Zelenskyj podľa vyhlásenia zverejneného na jeho oficiálnej webovej stránke.



Vyjadril tiež presvedčenie, že vďaka úspechu európskej integrácie dôjde k ďalšiemu zblíženiu Moldavska a Ukrajiny.



"Určite si budeme vymieňať skúsenosti na ceste k plnému vstupu do EÚ," vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že obe krajiny čelia podobným hrozbám v podobe agresie Ruskej federácie a ruskej politiky. "Ak majú hrozby rovnaké korene, rovnaké by mali byť aj naše reakcie na ne,“ poznamenal ukrajinský prezident.



Pred rokovaniami v Kyjeve Sanduová navštívila mestá Boroďanka, Buča a Irpiň v Kyjevskej oblasti, kde v prvých týždňoch invázie došlo k násilnostiam na civilistoch, v súvislosti s ktorými sa vyšetrujú podozrenia zo spáchania vojnových zločinov. Tieto činy boli odhalené začiatkom apríla, keď sa ruské jednotky z Kyjevskej oblasti stiahli.