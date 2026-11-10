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Zelenskyj informoval o rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom v Abú Zabí
Rokovania v Abú Zabí budú pokračovať v stredu ráno.
Autor TASR
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Kyjev 10. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že počas prvého dňa priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom v Abú Zabí sa diskutovalo o humanitárnych otázkach a bezpečnostných zárukách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zelenskyj označil rokovania za „výnimočný moment“ a dodal, že ho jeho tím v Spojených arabských emirátoch (SAE) podrobne informoval o prvom dni rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Ukrajinský prezident súčasne označil prvý deň rokovaní za konštruktívny. „Trojstranný formát bol konštruktívny a pomerne vecný,“ napísal na sociálnej sieti X a dodal, že svojmu tímu „dal jasné pokyny na ďalší dialóg – tak na zajtrajšie rokovania v trojstrannom formáte, ako aj v širšom rámci v nasledujúcich dňoch s vyslancami amerického prezidenta a predstaviteľmi Európy“.
V metropole SAE sa bojujúce strany zišli na priamych rokovaniach sprostredkovaných USA prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Účastníci stretnutia uviedli, že hlavnou témou sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Rusko aj celý región.
Zelenskyj pred koncom prvého rokovacieho dňa uviedol, že jeho krajina a jej partneri sú pripravení konštruktívne „pracovať na krokoch vedúcich k deeskalácii, na vypracovaní účinných bezpečnostných záruk a na priblížení sa k skutočnému mieru“.
Rokovania v Abú Zabí budú pokračovať v stredu ráno.
Zelenskyj označil rokovania za „výnimočný moment“ a dodal, že ho jeho tím v Spojených arabských emirátoch (SAE) podrobne informoval o prvom dni rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Ukrajinský prezident súčasne označil prvý deň rokovaní za konštruktívny. „Trojstranný formát bol konštruktívny a pomerne vecný,“ napísal na sociálnej sieti X a dodal, že svojmu tímu „dal jasné pokyny na ďalší dialóg – tak na zajtrajšie rokovania v trojstrannom formáte, ako aj v širšom rámci v nasledujúcich dňoch s vyslancami amerického prezidenta a predstaviteľmi Európy“.
V metropole SAE sa bojujúce strany zišli na priamych rokovaniach sprostredkovaných USA prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Účastníci stretnutia uviedli, že hlavnou témou sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Rusko aj celý región.
Zelenskyj pred koncom prvého rokovacieho dňa uviedol, že jeho krajina a jej partneri sú pripravení konštruktívne „pracovať na krokoch vedúcich k deeskalácii, na vypracovaní účinných bezpečnostných záruk a na priblížení sa k skutočnému mieru“.
Rokovania v Abú Zabí budú pokračovať v stredu ráno.