Zelenskyj: Iránske drony sú vojenským a politickým bankrotom Kremľa

Kyjev 18. októbra (TASR) - Za "vojenský a politický bankrot" Kremľa označil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozsiahle využívanie bezpilotných lietadiel iránskej výroby zo strany Moskvy pri nedávnych útokoch na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Samotná skutočnosť, že Rusko žiada Irán o takúto pomoc, je uznaním vojenského a politického bankrotu zo strany Kremľa," povedal Zelenskyj v pravidelnom príhovore.



Ako dodal, "strategicky im to aj tak nepomôže".



"Iba to naďalej dokazuje svetu, že Rusko je na ceste k porážke a pokúša sa zatiahnuť ešte niekoho iného medzi svojich komplicov v terore," uviedol ďalej ukrajinský prezident.



Ruská armáda na Ukrajine v uplynulých týždňoch vo zvýšenej miere útočila pomocou iránskych dronov Šáhid-136. Tieto zariadenia boli podľa ukrajinských predstaviteľov použité aj pri minulotýždňových útokoch na Kyjev. Teherán však popiera, že by tieto drony dodával Rusku.



V súvislosti s útokmi dronov v pondelok požiadal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba o zavedenie sankcií voči Iránu. Navrhol tiež prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, aby prerušil diplomatické styky Ukrajiny s Iránom.



Zelenskyj sa v utorok nezaviazal, že tento návrh od Kulebu uskutoční, píše AFP. "Definitívne zabezpečíme primeranú medzinárodnú reakciu," podotkol v súvislosti s využívaním dronov.