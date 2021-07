Zelenskyj ironicky reagoval na Putinov článok o Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kyjev 14. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ironicky reagoval na článok svojho ruského náprotivka Vladimira Putina. Zelenskyj podľa vlastných slov Putinovi, že má čas na výskum dejín oboch krajín.Zelenskyj komentoval Putinov vyše 5000-slovný článok, v ktorom šéf Kremľa tvrdí, že Ukrajinci a Rusi predstavujú jeden národ.Putinovo tvrdenie malo vyznieť ako pozitívny výrok o priateľstve, ale je urážkou pre mnohých Ukrajincov, ktorí to považujú za pokus minimalizovať ich jedinečnú kultúru a históriu, informovala stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Predmetný článok bol zverejnený deň predtým na oficiálnej webovej stránke Kremľa, a to aj v ukrajinskom jazyku.povedal novinárom Zelenskyj. Dodal, že napriek Putinovej zmienke osú činy Ruska všetko iné, len nie bratské.podotkol v tejto súvislosti Zelenskyj.Putin sa už roky snaží spochybniť legitimitu Ukrajiny ako národa a nezávislého štátu v snahe udržať Kyjev vo svojej sfére vplyvu. Bývalému americkému prezidentovi Georgeovi W. Bushovi údajne povedal, že UkrajinaVeľká časť Ukrajincov si praje integráciu s Európou, uprednostňujúc západné hodnoty a vládne inštitúcie pred tými, ktoré ponúka Kremeľ, píše RFE/RL.Keď sa bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč pokúsil preorientovať svoju krajinu na Moskvu, státisíce Ukrajincov vyšli v rokoch 2013 – 2014 do ulíc Kyjeva na protest a napokon jeho vládu zvrhli.Putin využil zosadenie Janukovyča na násilné zmocnenie sa ukrajinského Krymského polostrova s tým, že ide o historicky ruskú zem. Bolo to prvé uchvátenie územia cudzieho štátu v Európe od druhej svetovej vojny.Krátko nato začal Putin podporovať proruských separatistov bojujúcich vo východoukrajinskom priemyselnom regióne Donbas; tento konflikt si podľa odhadov Kyjeva vyžiadal už vyše 14.000 mŕtvych.Putin vo svojom článku z 12. júla ďalej uviedol, že jeZelenskyj sa usiluje o summit s Putinom, na ktorom by sa rokovalo o nevyriešených otázkach vrátane ukončenia konfliktu v Donbase. Ukrajinský líder vyhlásil, že Putin nikdy nemá čas na takéto stretnutie, a teraz už chápe prečo.