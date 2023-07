Zelenskyj: Je dôležité, aby Ukrajina dostala pozvánku do Aliancie

Kyjev 1. júla (TASR) - Je dôležité, aby Ukrajina dostala na summite NATO v litovskom Vilniuse pozvánku na vstup do Aliancie po konci vojny, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na summite vo Vilniuse potrebujeme veľmi jasný a pochopiteľný signál, že Ukrajina sa po vojne môže stať rovnocenným členom NATO," uviedol Zelenskyj pre novinárov počas návštevy španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.



"Táto pozvánka do Aliancie je prvý, veľmi praktický krok, ktorý bude pre nás dôležitý," uviedol ukrajinský prezident.



Sánchez a Zelenskyj v spoločnej deklarácii uviedli, že Madrid podporuje posilnenie partnerstva Severoatlantickej aliancie s Ukrajinou, a to aj prostredníctvom založenia spoločnej Rady NATO-Ukrajina.



Spojenci Ukrajiny zostávajú rozdelení v otázke, ako rýchlo by sa mala stať súčasťou NATO. Podľa Kyjeva však boj Ukrajiny proti ruskej invázii demonštruje skutočnosť, že je hodná vstupu do Aliancie.



Summit NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius sa uskutoční 11. a 12. júla. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Ihora Žovkvu sa na ňom Zelenskyj nezúčastní, ak lídri Aliancie nepreukážu "odvahu" a nevyšlú jasný signál, že sa môže začať prístupový proces Ukrajiny do NATO.