Zelenskyj je ochotný odisť z funkcie pre mier či členstvo v NATO

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu na tlačovej konferencii v Kyjeve vyhlásil, že je pripravený odísť z funkcie prezidenta výmenou za mier alebo členstvo jeho krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a portálu BBC.



Pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine bude podľa Zelenského "na stole" aj téma vstupu jeho krajiny do NATO. "Je však dôležité, aby si všetci uvedomili, že to nie je stôl, za ktorý je (v súčasnosti) pozvaná Ukrajina," zdôraznil s odkazom na rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom.



Na tretie výročie začiatku vojny na Ukrajine pricestujú v pondelok do Kyjeva viacerí európski lídri. Zelenskyj s nimi plánuje hovoriť o svojej stratégii "nie na najbližšie roky, ale na najbližšie týždne", a chce tiež rokovať o bezpečnostných zárukách pre jeho krajinu. "Ukrajina potrebuje podporu Európy a USA," vyhlásil.



"Zajtra (pondelok) máme dôležité stretnutie, summit. Možno to bude zlomový bod, uvidíme," priblížil prezident s tým, že sa na Ukrajine osobne stretne s 13 lídrami krajín a ďalších 24 sa pripojí online.



Ukrajinský prezident ďalej podľa vlastných slov chce, aby americký prezident Donald Trump "pochopil" jeho postoj a predložil konkrétne bezpečnostné záruky, ktoré pomôžu Kyjevu brániť sa proti ruskej invázii. "Veľmi chcem od Trumpa vzájomné pochopenie... Bezpečnostné záruky od Trumpa sú veľmi potrebné," zdôraznil a nevylúčil prípadné stretnutie s americkým prezidentom.



Kyjev a Washington sú podľa Zelenského tiež bližšie k dohode o nerastných surovinách výmenou za bezpečnostnú pomoc. "Robíme pokroky," poznamenal s tým, že predstavitelia oboch krajín boli v nedeľu v kontakte. Zelenskyj v tejto súvislosti verejne vyzval amerického prezidenta na spoločné stretnutie, ešte pred osobným rokovaním Trumpa s ruským lídrom Vladimirom Putinom.



Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff krátko pred tlačovou konferenciou vyhlásil, že Ukrajina podľa neho so Spojenými štátmi v najbližších dňoch zrejme podpíše dohodu o nerastných surovinách ako súčasť úsilia o ukončenie vojny s Ruskom.



Zelenskyj tiež reagoval na vyhlásenia Trumpa, ktorý ho označil za nelegitímneho diktátora. Jeho slová "by som určite neoznačil za kompliment. Človeka by však urazilo slovo diktátor, keby bol diktátorom. Ja ním nie som. Som legálne zvolený prezident."