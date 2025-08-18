< sekcia Zahraničie
Zelenskyj je otvorený voľbám na Ukrajine
Zelenskyj vysvetlil, že na to, aby bolo možné uskutočniť demokratické a zákonné voľby, je potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 18. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine. Dodal však, že hlasovanie sa musí uskutočniť v bezpečných podmienkach, informuje TASR.
„Počas vojny sa voľby konať nemôžu,“ povedal Zelenskyj podľa webu spravodajskej televízie Sky News. Zelenskyj vysvetlil, že na to, aby bolo možné uskutočniť demokratické a zákonné voľby, je potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.
Do tejto debaty sa zapojil aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa v skrumáži otázok novinárov obrátil na Zelenského s otázkou: „Takže hovoríte, že počas vojny nemôžete mať voľby? Tak mi dovoľte povedať, že o tri a pol roka, ak by sme náhodou boli vo vojne s niekým, (nebudú) voľby?“
V reakcii na Trumpovu repliku sa Zelenskyj zasmial a opýtal sa svojho hostiteľa, či by sa mu takýto scenár pozdával. Podľa televízie Sky News šlo o narážku na termín ďalších prezidentských volieb v USA, na ktorých sa Trump podľa súčasných pravidiel už nemôže uchádzať o znovuzvolenie.
Trump na spoločnom vystúpení v Bielom dome odpovedal aj na otázku novinára týkajúcu sa hlasovania poštou. Ako konštatovala televízia CNN, využil ju na zopakovanie viacerých nepravdivých tvrdení. Vyhlásil, že „hlasovanie poštou je skorumpované a nemožno ho považovať za skutočne demokratické.“ Avizoval, že Republikánska strana urobí všetko pre to, aby sa v USA s týmto spôsobom volieb skoncovalo. „Začíname výkonným nariadením, ktoré v tejto chvíli pripravujú tí najlepší právnici,“ doplnil Trump.
Ako pripomenula CNN, hlasovanie poštou využívajú desiatky ďalších krajín. Podľa expertov na voľby je síce miera podvodov pri takomto hlasovaní o niečo vyššia než pri prezenčnom, ale v celoštátnych voľbách zostáva veľmi nízka.
CNN dodala, že samotný Trump svojich voličov v roku 2024 nabádal, aby hlasovali poštou.
Na stretnutí s novinármi, ktoré predchádzalo rokovaniam so Zelenským, Trump sľúbil, že pomôže Európe poskytnúť ochranu a bezpečnostné záruky Ukrajine po skončení vojny. Uviedol tiež, že uzavretie prímeria na Ukrajine nie je potrebné a že mierová dohoda by sa mohla uzavrieť, aj kým sú Rusko a Ukrajina vo vojne. Súčasne poprel dohody, že podpora USA pre Ukrajinu sa končí.
Zelenskyj deklaroval pripravenosť na trojstranné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Viaceré médiá si všimli, že americký reportér, ktorý vo februári slovne zaútočil na Zelenského za to, že nemal klasický oblek, mu v pondelok zložil kompliment za jeho „úžasný“ outfit. Zelenskyj prišiel do Bieleho domu v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli, nie vo svojej tradičnej mikine a bunde, ktoré začal nosiť po vypuknutí vojny na znak podpory ukrajinských vojakov na fronte.
Televízia Sky News dodala, že priebeh stretnutia Trumpa so Zelenským sledovali aj európski lídri, ktorí v pondelok tiež prišli do Bieleho domu, aby sa zúčastnili na rokovaniach o Ukrajine. V miestnosti, kde európski lídri čakali na prijatie, boli podľa spravodajcu tejto britskej televízie nainštalované monitory.
„Počas vojny sa voľby konať nemôžu,“ povedal Zelenskyj podľa webu spravodajskej televízie Sky News. Zelenskyj vysvetlil, že na to, aby bolo možné uskutočniť demokratické a zákonné voľby, je potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.
Do tejto debaty sa zapojil aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa v skrumáži otázok novinárov obrátil na Zelenského s otázkou: „Takže hovoríte, že počas vojny nemôžete mať voľby? Tak mi dovoľte povedať, že o tri a pol roka, ak by sme náhodou boli vo vojne s niekým, (nebudú) voľby?“
V reakcii na Trumpovu repliku sa Zelenskyj zasmial a opýtal sa svojho hostiteľa, či by sa mu takýto scenár pozdával. Podľa televízie Sky News šlo o narážku na termín ďalších prezidentských volieb v USA, na ktorých sa Trump podľa súčasných pravidiel už nemôže uchádzať o znovuzvolenie.
Trump na spoločnom vystúpení v Bielom dome odpovedal aj na otázku novinára týkajúcu sa hlasovania poštou. Ako konštatovala televízia CNN, využil ju na zopakovanie viacerých nepravdivých tvrdení. Vyhlásil, že „hlasovanie poštou je skorumpované a nemožno ho považovať za skutočne demokratické.“ Avizoval, že Republikánska strana urobí všetko pre to, aby sa v USA s týmto spôsobom volieb skoncovalo. „Začíname výkonným nariadením, ktoré v tejto chvíli pripravujú tí najlepší právnici,“ doplnil Trump.
Ako pripomenula CNN, hlasovanie poštou využívajú desiatky ďalších krajín. Podľa expertov na voľby je síce miera podvodov pri takomto hlasovaní o niečo vyššia než pri prezenčnom, ale v celoštátnych voľbách zostáva veľmi nízka.
CNN dodala, že samotný Trump svojich voličov v roku 2024 nabádal, aby hlasovali poštou.
Na stretnutí s novinármi, ktoré predchádzalo rokovaniam so Zelenským, Trump sľúbil, že pomôže Európe poskytnúť ochranu a bezpečnostné záruky Ukrajine po skončení vojny. Uviedol tiež, že uzavretie prímeria na Ukrajine nie je potrebné a že mierová dohoda by sa mohla uzavrieť, aj kým sú Rusko a Ukrajina vo vojne. Súčasne poprel dohody, že podpora USA pre Ukrajinu sa končí.
Zelenskyj deklaroval pripravenosť na trojstranné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Viaceré médiá si všimli, že americký reportér, ktorý vo februári slovne zaútočil na Zelenského za to, že nemal klasický oblek, mu v pondelok zložil kompliment za jeho „úžasný“ outfit. Zelenskyj prišiel do Bieleho domu v čiernom bluzóne vojenského strihu a čiernej košeli, nie vo svojej tradičnej mikine a bunde, ktoré začal nosiť po vypuknutí vojny na znak podpory ukrajinských vojakov na fronte.
Televízia Sky News dodala, že priebeh stretnutia Trumpa so Zelenským sledovali aj európski lídri, ktorí v pondelok tiež prišli do Bieleho domu, aby sa zúčastnili na rokovaniach o Ukrajine. V miestnosti, kde európski lídri čakali na prijatie, boli podľa spravodajcu tejto britskej televízie nainštalované monitory.