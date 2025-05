Zelenskyj: Je pozitívne, že Rusi zvažujú koniec vojny

Kyjev 11. mája (TASR) - Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je pozitívnym znakom, že Rusi „konečne začali zvažovať ukončenie vojny“. Zelenskyj to napísal na platforme X po tom, čo ruský prezident v noci na nedeľu navrhol priame rokovania Moskvy s Kyjevom na 15. mája v tureckom Istanbule, píše TASR.



„Celý svet na to čakal už veľmi dlho. A úplne prvým krokom k skutočnému ukončeniu akejkoľvek vojny je prímerie,“ napísal Zelenskyj.



„Nemá zmysel pokračovať v zabíjaní už ani jediný deň. Očakávame, že Rusko potvrdí prímerie – úplné, trvalé a spoľahlivé – od zajtra, 12. mája, a Ukrajina je pripravená sa s ním stretnúť,“ dodal ukrajinský prezident.



Ukrajina a jej európski spojenci - Francúzsko, Nemecko, Británia a Poľsko - v sobotu v Kyjeve oznámili, že sa dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusku v prípade odmietnutia pohrozili uvalením ďalších sankcií.



Putin na to reagoval tak, že v noci na nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája v Istanbule. Podľa Putina by mali tieto rokovania nadviazať na bod, kde boli v roku 2022 po začiatku vojny zastavené.