Zelenskyj je pripravený na rozhovory o Donbase a Kryme

Berlín 8. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril ochotu viesť rozhovory o štatúte separatistických regiónov na východe krajiny a čiernomorského polostrova Krym anektovaného Ruskom.



Zelenskyj to podľa tlačovej agentúry DPA uviedol v pondelok večer vo vysielaní americkej televíznej stanice ABC.



Zároveň dal jasne najavo, že neustúpi požiadavkám Moskvy na uznanie nezávislosti dvojice samozvaných "ľudových republík" (Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky), ako ani ruskej vlády nad Krymom.



"Som pripravený na dialóg – nie sme však pripravení na kapituláciu. Môžeme diskutovať a nájsť kompromis, ako budú tieto územia ďalej žiť," povedal.



Podľa jeho slov je dôležité venovať pozornosť tomu, ako sa tam majú ľudia, ktorí chcú byť súčasťou Ukrajiny. Tvrdí, že je to oveľa komplikovanejšia otázka ako len uznanie. "Toto je ďalšie ultimátum, a my nie sme pripravení na ultimáta," povedal.



Zelenskyj opätovne vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na priame rokovanie. "Je potrebné, aby prezident Putin začal hovoriť, začal dialóg – namiesto toho, aby žil v informačnej bubline bez kyslíka," vyhlásila ukrajinská hlava štátu.



Zelenskyj na ABC priznal, že Rusko má nad Ukrajinou vzdušnú suverenitu. Znovu vyzval na vytvorenie bezletovej zóny nad územím svojej vlasti s tým, že ide o zabránenie ruským raketovým útokom na civilné zariadenia.



Pokiaľ ide o NATO, Zelenskyj vyjadril sklamanie. Povedal, že Severoatlantická aliancia nie je pripravená prijať Ukrajinu za svojho člena. "Aliancia sa obáva sporných vecí a konfrontácie s Ruskom," dodal.



Vstup do NATO je deklarovaným cieľom tejto postsovietskej republiky od prijatia ústavných zmien v roku 2019, píše DPA.