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Zelenskyj je rád za zmenu v prístupe amerických vyjednávačov
Zelenskyj sa v Kodani tiež vyslovil za to, aby Európa v novembri rozhodla, kto ju bude zastupovať na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Kodaň 11. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok po prvom dni trojstranných rokovaní v Abú Zabí vyhlásil, že je veľmi spokojný so zmenou v prístupe amerických vyjednávačov. Ukrajinská delegácia v stredu podľa neho navrhne schôdzku so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, nie je si však istý, či je na ňu Rusko pripravené. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vidím zmeny. Som veľmi rád za to, že čo počujem. Uvidíme, čo sa dá urobiť,“ povedal Zelenskyj počas návštevy Kodane novinárom, keď sa ho pýtali na zmeny v prístupe k mierovým rokovaniam zo strany amerických vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera.
Ukrajinský prezident uviedol, že v utorok ukrajinskí, ruskí a americkí vyjednávači v Abú Zabí diskutovali o možnosti rozsiahlej výmeny väzňov, ktorá sa podľa neho medzičasom pripravuje. „Chcem výmenu tisíc za tisíc, možno jeden a pol tisíca za jeden a pol tisíca,“ spresnil s tým, že vyslanci USA majú vycestovať do Ruska, aby o tom ďalej rokovali.
Na trojstranných rozhovoroch v stredu by strany mali podľa Zelenského hovoriť o krokoch smerujúcich k zmierneniu napätia, najmä pokiaľ ide o útoky na energetickú infraštruktúru a situáciu v Čiernom mori. Okrem toho by mala byť témou aj možná schôdzka medzi ukrajinským a ruským prezidentom, na ktorú Zelenskyj vyzýva opakovane. „Nie som si istý, či je Rusko pripravené, ale túto otázku otvoríme,“ napísal na X. Súčasne však dodal, že Putin „žije v inej realite“.
Zelenskyj sa v Kodani tiež vyslovil za to, aby Európa v novembri rozhodla, kto ju bude zastupovať na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Pomohlo by to podľa neho uľahčiť ich priebeh.
„Vidím zmeny. Som veľmi rád za to, že čo počujem. Uvidíme, čo sa dá urobiť,“ povedal Zelenskyj počas návštevy Kodane novinárom, keď sa ho pýtali na zmeny v prístupe k mierovým rokovaniam zo strany amerických vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera.
Ukrajinský prezident uviedol, že v utorok ukrajinskí, ruskí a americkí vyjednávači v Abú Zabí diskutovali o možnosti rozsiahlej výmeny väzňov, ktorá sa podľa neho medzičasom pripravuje. „Chcem výmenu tisíc za tisíc, možno jeden a pol tisíca za jeden a pol tisíca,“ spresnil s tým, že vyslanci USA majú vycestovať do Ruska, aby o tom ďalej rokovali.
Na trojstranných rozhovoroch v stredu by strany mali podľa Zelenského hovoriť o krokoch smerujúcich k zmierneniu napätia, najmä pokiaľ ide o útoky na energetickú infraštruktúru a situáciu v Čiernom mori. Okrem toho by mala byť témou aj možná schôdzka medzi ukrajinským a ruským prezidentom, na ktorú Zelenskyj vyzýva opakovane. „Nie som si istý, či je Rusko pripravené, ale túto otázku otvoríme,“ napísal na X. Súčasne však dodal, že Putin „žije v inej realite“.
Zelenskyj sa v Kodani tiež vyslovil za to, aby Európa v novembri rozhodla, kto ju bude zastupovať na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Pomohlo by to podľa neho uľahčiť ich priebeh.