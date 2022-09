Zelenskyj je šokovaný nedostatkom podpory od Izraela

Kyjev/Jeruzalem 23. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval v piatok Izrael, keď v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu TV5 Monde vyhlásil, že je "šokovaný" nedostatkom podpory Ukrajiny zo strany židovského štátu. Informoval o tom denník The Jerusalem Post, píše TASR.



"Nerozumiem, prečo nám nemôžu dodať protilietadlové strely. Izrael nám nedal nič. Nič. Nula," podotkol Zelenskyj.



"Neobviňujem lídrov, uvádzam fakty: viedli sa rokovania. Vidno tu vplyv Ruska na Izrael. Chápem, že (Izraelčania) potrebujú chrániť svoju krajinu, ale podľa mojich spravodajských informácií naďalej vyvážajú zbrane do iných krajín," uviedol ukrajinský prezident.



The Jerusalem Post pripomína, že nejde o prvý prípad, keď sa Zelenskyj sťažoval na Izrael. Počas svojho júnového prejavu pred študentmi a vyučujúcimi na Hebrejskej univerzite povedal: "Som vďačný za vyvesenie ukrajinských vlajok na uliciach a za všetky slová podpory, ale radi by sme dostali podporu aj od vašej vlády."



"Opakovane vzniká otázka, prečo od vás nemôžeme dostať zbrane a prečo Izrael neuvalil na Rusko seriózne sankcie? Prečo nevyvíja tlak? Tieto otázky si musíte zodpovedať a potom s touto odpoveďou žiť," uviedol Zelenskyj v marci počas videoprejavu pred členmi izraelského Knesetu.



Ukrajinský veľvyslanec v Izraeli Jevhen Korničuk kritizoval izraelského ministra financií Avigdora Liebermana za jeho neutrálny postoj voči vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, o ktorom hovoril v stredajšom rozhovore pre server Newsru. Izraelský minister v rozhovore priamo neodsúdil činy Ruska na Ukrajine.



"Som šokovaný ľahostajnosťou pána Liebermana voči zločinom, ktoré ukrajinský ľud zažíva zo strany Rusov," uviedol ukrajinský ambasádor v Izraeli.