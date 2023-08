Zelenskyj je v Dánsku, stretne sa s premiérkou aj kráľovskou rodinou

Kodaň 20. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po krátkej návšteve Holandska v nedeľu pricestoval do Dánska. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti, informuje TASR.



Zelenskyj napísal, že naplánované má stretnutia s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou, dánskou kráľovskou rodinou a poslancami dánskeho parlamentu.



S dánskymi predstaviteľmi bude rokovať o prehĺbení vzájomnej spolupráce i o stíhačkách F-16, uviedol. "Pripravujeme viac dobrých správ pre ukrajinských bojovníkov," dodal v príspevku na platforme Telegram.



Pre ukrajinského prezidenta ide tento víkend už o tretiu zastávku v rámci vopred neohláseného turné po európskych krajinách. V sobotu pricestoval do Švédska, kde s tamojším premiérom Ulfom Kristerssonom rokoval o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl.



V nedeľu sa v Holandsku stretol s premiérom Markom Rutteom. Ten následne potvrdil, že Dánsko a Holandsko poskytnú Ukrajine stíhačky F-16.