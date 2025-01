Zelenskyj je v Ríme, prijme ho Meloniová aj Mattarela

Rím 9. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Ríma na rokovania s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, oznámil jeho hovorca Serhyj Nykyforov. V piatok sa Zelenskyj stretne aj s prezidentom Sergiom Mattarelom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Nykoforov spresnil, že rokovania v Taliansku sa budú okrem iného týkať podpory obrany a obnovy Ukrajiny, medzinárodného úsilia o mier a ambícií Kyjeva na vstup do NATO.



Zelenskyj do Ríma prišiel po stretnutí spojencov Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku. Išlo o poslednú takúto schôdzku pred nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu 20. januára.



Melionová, ktorá stojí na čele talianskej vlády od októbra 2022, Ukrajinu v jej boji proti Rusku výrazne podporuje, zároveň má ale politicky blízko k Trumpovi, napísala AFP. Trump dlhodobo kritizuje rozsah americkej pomoci Kyjeva a tvrdí, že vojnu dokáže rýchlo ukončiť. Dosiaľ však nespresnil, ako by to dosiahol.



Talianska premiérka v utorok na bilančnej tlačovej konferencii v Ríme vyjadrila presvedčenie, že zvolený americký prezident sa Ukrajiny nevzdá. Trump, s ktorým sa nedávno stretla v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago, podľa nej "jasne povedal, že pretože chceme mier, Ukrajinu nezavrhneme".



Meloniová sa tiež vyslovila v prospech takých možností mieru, ktoré podporí samotná Ukrajina. Taliansko za jej vlády poskytlo Ukrajine zbrane aj iné formy pomoci, aby sa dokázala brániť voči invázii ruských síl, ktorá trvá už takmer tri roky. Rím ale zatiaľ neumožnil Kyjevu používať zbrane pri útokoch na ruskom území.