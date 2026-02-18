< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Jedine moje stretnutie s Putinom umožní prelom pri Donbase
Podľa Zelenského by sa osobné stretnutie s Putinom stalo najlepším spôsobom, ktorým by sa „dosiahol prelom v územnej otázke“.
Autor TASR,aktualizované
Riga 18. februára (TASR) - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký spravodajský web Axios povedal, že ukrajinskej delegácii nariadil, aby počas práve prebiehajúcich rokovaní v Ženeve nastolila otázku o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe spravodajského serveru Meduza, ktorý Rusko zaradilo na zoznam zahraničných agentov.
Podľa Zelenského by sa osobné stretnutie s Putinom stalo najlepším spôsobom, ktorým by sa „dosiahol prelom v územnej otázke“. Kontrola nad východoukrajinským regiónom Donbas, ktorý si nárokuje Rusko, zostáva naďalej jednou z najspornejších otázok, poznamenal Axios.
Meduza v tejto súvislosti pripomenula, že americkí vyjednávači navrhli, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z Donbasu, čím by sa z neho stala demilitarizovaná „slobodná ekonomická zóna“. Zelenskyj je pripravený rokovať o stiahnutí vojsk, ale vyzval Moskvu, aby aj ona svoje sily stiahla na rovnakú vzdialenosť.
Ukrajinský prezident neraz hovoril o ochote stretnúť sa s Putinom na ktoromkoľvek neutrálnom mieste. V Kremli však nástoja na tom, že takéto stretnutie sa môže uskutočniť len v Moskve, pripomenula Meduza.
Podľa webu Axios, ktorý sa odvolal na svoje zdroje, politická časť rozhovorov sa dostala v utorok, počas prvého dňa rokovaní v Ženeve, do slepej uličky, hoci skupina posudzujúca vojenské otázky „pokračovala v dosahovaní progresu“. Axios tvrdí, že to súvisí s postojom, ktorý vyjadril vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij.
Ukrajina v stredu uvalila sankcie na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za poskytovanie materiálnej pomoci Moskve počas ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského to umožnilo zabíjanie obyvateľov Ukrajiny. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Dnes Ukrajina uplatnila balík sankcií proti Alexandrovi Lukašenkovi a výrazne zintenzívnime protiopatrenia proti všetkým formám jeho pomoci pri zabíjaní Ukrajincov,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení. Minsk zároveň obvinil z napomáhaniu Moskve pri vyhýbaní sa sankciám západných krajín.
Podľa AFP budú mať tieto opatrenia len malý praktický účinok, ale uvalenie sankcií na hlavu štátu je považované za vysoko symbolický krok.
Lukašenko je jedným z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina a občas sa snažil prezentovať ako možný sprostredkovateľ medzi Kyjevom a Moskvou. Ukrajina a jej západní spojenci však pokusy bieloruského prezidenta o sprostredkovanie vo veľkej miere odmietli, keďže ho považovali iba za hovorcu Kremľa, vysvetľuje AFP.
Podľa Ukrajiny Moskva do Bieloruska vyslala svoje vojenské zariadenia. Rusko potvrdilo, že na bieloruskom území umiestnilo balistické rakety Orešnik, o ktorých Putin tvrdí, že sú odolné voči protivzdušnej obrane. Počas takmer štvorročnej vojny proti Ukrajine Moskva Orešnik vystrelila dvakrát, a to zo základní v Rusku, dodáva AFP.
