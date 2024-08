Zelenskyj: Jedine útoky zbraňami dlhého dosahu môžu zastaviť Rusko

Kyjev 19. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok opäť apeloval na spojencov, aby ukrajinskej armáde dovolili darovanými raketami zasahovať ciele aj hlboko v Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajinu od zastavenia postupu ruskej armády na fronte delí len jedno rozhodnutie, ktoré očakávame od našich partnerov: rozhodnutie o zbraniach dlhého dosahu," povedal Zelenskyj v prejave k ukrajinským veľvyslancom.



Ide napríklad o britské strely s plochou dráhou letu Storm Shadow či americké ATACMS. Nemecko sa tiež dosiaľ zdráha Kyjevu poskytnúť riadené rakety TAURUS pre obavu, že by to viedlo ku konfrontácii medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom.



Prezident zároveň poskytol veľvyslancom aktuálne informácie o ukrajinskom vpáde do ruskej Kurskej oblasti, kde pozemná ofenzíva s podporou tankov prebieha od 6. augusta. Ukrajinské sily tam podľa neho dobyli už 1250 štvorcových kilometrov územia a 92 obcí.



Zelenskyj povedal, že vpád do ruského pohraničia spĺňa ciele Ukrajiny, ktoré už podľa predchádzajúcich vyjadrení ukrajinských predstaviteľov zahŕňajú roztiahnutie ruských jednotiek na východnom fronte, vytvorenie nárazníkovej zóny a priblíženie konca vojny za "spravodlivých podmienok".



Najvyšší ukrajinský predstaviteľ tvrdí, že meškanie rozhodnutia o povolení používať západné zbrane v Rusku znamená podporu ruskej ofenzívy vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Vniknutie do Kurskej oblasti by podľa neho nebolo potrebné, keby Ukrajina mohla použiť takéto zbrane na ochranu svojich občanov v pohraničných oblastiach.



"Naivná, iluzórna koncepcia červených čiar vo vzťahu k Rusku, ktorá dominovala v prístupe k vojne zo strany niektorých partnerov, sa v týchto dňoch rozpadla niekde pri Sudži," uviedol Zelenskyj s odkazom na mesto v ruskom pohraničí, ktoré momentálne ovládajú Ukrajinci.