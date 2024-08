Zelenskyj: Jednotky v Kurskej oblasti postupujú do vnútrozemia

Kyjev 14. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že ukrajinská armáda v rámci svojho prieniku do Kurskej oblasti na západe Ruska zaznamenala ďalší postup smerom do ruského vnútrozemia a dokončila aj "vyčistenie" mesta Sudža od ruskej armády.



Podľa správy agentúry Reuters si Zelenskyj v stredu od hlavného veliteľa ozbrojených síl Olexandra Syrského vypočul hlásenie o situácii na viacerých bojiskách Ukrajiny a postupu v Kurskej oblasti.



Na základe toho prezident vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook napísal, že ukrajinská armáda tam pokračuje v postupe, pričom "od začiatku dňa (stredy)" ide "o jeden až dva kilometre v rôznych oblastiach" pohraničia Kurskej oblasti.



Zelenskyj doplnil, že za rovnaký čas bolo zajatých aj ďalších viac ako 100 ruských vojakov.



Vo svojom statuse ukrajinský prezident ocenil všetkých zúčastnených na operácii v Kurskej oblasti. Dodal, že "toto urýchli návrat našich chlapcov a dievčat domov".



Agentúra Reuters podotkla, že Syrského tvrdenia, ktoré v statuse citoval Zelenskyj, nateraz nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.



Kurská oblasť je v centre pozornosti od 6. augusta, keď na jej územie vtrhli ukrajinské ozbrojené sily. V snahe zastaviť ich prienik ruské velenie vyslalo do boja okrem pohraničníkov aj novobrancov, pričom mnohí z nich padli do ukrajinského zajatia.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok na stretnutí s vedením ministerstva obrany stanovil ako cieľ "vytlačiť nepriateľa z našich území".



Vyhlásil, že Kyjev podniká ofenzívu "s pomocou svojich vládcov zo Západu" s cieľom zlepšiť si vyjednávacie pozície. Putin však zdôraznil, že o rokovaniach "s ľuďmi, ktorí útočia na civilistov, nemôže byť ani reči".