Zelenskyj: Katastrofa v Záporožskej elektrárni by ohrozila celú Európu

Kyjev 16. augusta (TASR) - Jadrová katastrofa v Ruskom okupovanej Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny by ohrozila celú Európu. V noci na utorok to v rámci svojho pravidelného videopríhovoru vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Akýkoľvek incident súvisiaci s radiáciou v Záporožskej atómovej elektrárni môže zasiahnuť krajiny Európskej únie, Turecko, Gruzínsko a aj vzdialenejšie štáty. Závisí to len od rýchlosti a smeru vetra," uviedol Zelenskyj. Dodal, že ak Rusko spôsobí jadrovú katastrofu, jej následky pocítia aj tí, "ktorí až doteraz mlčali".



Ukrajinský prezident vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nepodľahlo "jadrovému vydieraniu", a zároveň požiadal o prijatie nových prísnejších sankcií proti Rusku.



"Všetky ruské jednotky sa musia zo Záporožskej elektrárne a priľahlých oblastí okamžite stiahnuť," dodal Zelenskyj.



Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, obsadili počas invázie ruské jednotky. Zariadenie sa počas uplynulých dní stalo terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňujú Kyjev s Moskvou. Generálny tajomník OSN António Guterres v súvislosti so situáciou varoval pred jadrovou katastrofou a vyzval na demilitarizáciu danej oblasti.



Experti z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) by mali zariadenie preskúmať, avšak OSN, Rusko a Ukrajina sa doposiaľ na plánovaní ich návštevy nedohodli. Moskva však v pondelok uviedla, že urobí všetko, čo bude potrebné, aby umožnila špecialistom z MAAE do elektrárne prísť.