< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: KĽDR dodáva Rusku každý mesiac desiatky balistických rakiet
AFP pripomína, že KĽDR sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 stala jedným z najbližších spojencov Moskvy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na sieti X vyhlásil, že Rusko dostáva od Severnej Kórey „každý mesiac desiatky balistických rakiet“. Európskych spojencov v tejto súvislosti vyzval na väčšie dodávky zbraní, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Severná Kórea zdokonaľuje svoje balistické rakety tým, že ich využíva v tejto vojne. To vytvára ďalšie výzvy pre celý región v okolí Kórey. Je to aj výzva pre nás v Európe,“ uviedol Zelenskyj na X.
„Ak má Rusko spojenca, ktorý mu dodáva balistické rakety, potom aj Ukrajina potrebuje jasnú rovnosť, aby sme mohli na ruskú hrozbu reagovať za rovnakých podmienok,“ pokračoval prezident.
V príspevku potvrdil, že Kyjev rokuje s viacerými európskymi krajinami vrátane Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Talianska o tom, ako odpovedať na ruské „banditstvo“ podporované Pchjongjangom. Riešením sú podľa jeho slov „väčšie dodávky porovnateľných zbraní na Ukrajinu“.
„Musíme sa tiež vrátiť k diskusii o zničení ruských odpaľovacích zariadení balistických rakiet. Západný svet disponuje technológiou, ktorá to umožňuje, a aby sme Rusko priviedli k mieru skôr a spoľahlivejšie zaručili bezpečnosť, musíme mať tieto technológie tu na Ukrajine,“ dodal Zelenskyj.
AFP pripomína, že KĽDR sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 stala jedným z najbližších spojencov Moskvy.
„Severná Kórea zdokonaľuje svoje balistické rakety tým, že ich využíva v tejto vojne. To vytvára ďalšie výzvy pre celý región v okolí Kórey. Je to aj výzva pre nás v Európe,“ uviedol Zelenskyj na X.
„Ak má Rusko spojenca, ktorý mu dodáva balistické rakety, potom aj Ukrajina potrebuje jasnú rovnosť, aby sme mohli na ruskú hrozbu reagovať za rovnakých podmienok,“ pokračoval prezident.
V príspevku potvrdil, že Kyjev rokuje s viacerými európskymi krajinami vrátane Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Talianska o tom, ako odpovedať na ruské „banditstvo“ podporované Pchjongjangom. Riešením sú podľa jeho slov „väčšie dodávky porovnateľných zbraní na Ukrajinu“.
„Musíme sa tiež vrátiť k diskusii o zničení ruských odpaľovacích zariadení balistických rakiet. Západný svet disponuje technológiou, ktorá to umožňuje, a aby sme Rusko priviedli k mieru skôr a spoľahlivejšie zaručili bezpečnosť, musíme mať tieto technológie tu na Ukrajine,“ dodal Zelenskyj.
AFP pripomína, že KĽDR sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 stala jedným z najbližších spojencov Moskvy.