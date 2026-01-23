< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Kľúčovou otázkou je Donbas
Moskva aj Kyjev potvrdili, že v Abú Zabí sa v piatok uskutoční trojstranné stretnutie ukrajinských, ruských a amerických vyjednávačov. Rokovania budú podľa Zelenského prebiehať aj v sobotu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 23. januára (TASR) - Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v Spojených arabských emirátoch (SAE) rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas. V piatok pred začiatkom rozhovorov to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Moskva aj Kyjev potvrdili, že v Abú Zabí sa v piatok uskutoční trojstranné stretnutie ukrajinských, ruských a amerických vyjednávačov. Rokovania budú podľa Zelenského prebiehať aj v sobotu.
„Donbas je kľúčovou otázkou. Bude sa o nej diskutovať spôsobom, ktorý tri strany považujú za vhodný, dnes a zajtra v Abú Zabí,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s novinármi na platforme WhatsApp. Osud východnej časti Ukrajiny predtým označil za nevyriešený problém v rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny.
Americký prezident Donald Trump sa so Zelenským stretol vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose. Pri návrate vyjadril presvedčenie, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sa chcú dohodnúť, hoci boli časy, kedy to podľa neho nechcel ani jeden z nich.
Ukrajinský prezident po stretnutí s Trumpom oznámil, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky. Hotová je podľa neho aj dohoda o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu, tá si však vyžaduje podpis hláv štátov a schválenie národnými parlamentmi.
Pred stretnutím pracovných skupín v SAE rokovali s Putinom v Moskve Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na stretnutí sa zúčastnil aj poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Označil ho za užitočné a povedal, že pokiaľ nebudú vyriešené územné nároky Ruska, tak trvalý mier na Ukrajine nebude možný. Putin má podľa Ušakova „úprimný záujem“ o diplomatické riešenie konfliktu.
V ukrajinskej delegácii v Abú Zabí budú aj tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, vedúci kancelárie prezidenta Kyrylo Budanov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Ruský tím vedie šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov. S Witkoffom sa separátne stretne ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev.
Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a v súčasnosti okupuje asi pätinu jej územia. Moskva požaduje aj územie, ktoré nedokázala dobyť predovšetkým v regióne Donbas. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.
Moskva aj Kyjev potvrdili, že v Abú Zabí sa v piatok uskutoční trojstranné stretnutie ukrajinských, ruských a amerických vyjednávačov. Rokovania budú podľa Zelenského prebiehať aj v sobotu.
„Donbas je kľúčovou otázkou. Bude sa o nej diskutovať spôsobom, ktorý tri strany považujú za vhodný, dnes a zajtra v Abú Zabí,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s novinármi na platforme WhatsApp. Osud východnej časti Ukrajiny predtým označil za nevyriešený problém v rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny.
Americký prezident Donald Trump sa so Zelenským stretol vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose. Pri návrate vyjadril presvedčenie, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sa chcú dohodnúť, hoci boli časy, kedy to podľa neho nechcel ani jeden z nich.
Ukrajinský prezident po stretnutí s Trumpom oznámil, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky. Hotová je podľa neho aj dohoda o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu, tá si však vyžaduje podpis hláv štátov a schválenie národnými parlamentmi.
Pred stretnutím pracovných skupín v SAE rokovali s Putinom v Moskve Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na stretnutí sa zúčastnil aj poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Označil ho za užitočné a povedal, že pokiaľ nebudú vyriešené územné nároky Ruska, tak trvalý mier na Ukrajine nebude možný. Putin má podľa Ušakova „úprimný záujem“ o diplomatické riešenie konfliktu.
V ukrajinskej delegácii v Abú Zabí budú aj tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, vedúci kancelárie prezidenta Kyrylo Budanov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Ruský tím vedie šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov. S Witkoffom sa separátne stretne ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev.
Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a v súčasnosti okupuje asi pätinu jej územia. Moskva požaduje aj územie, ktoré nedokázala dobyť predovšetkým v regióne Donbas. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.