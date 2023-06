Zelenskyj: Konferencia o obnove bude novým posilnením Ukrajiny

Kyjev 21. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje konferenciu o obnove Ukrajiny, ktorá sa začína v stredu v Londýne, za nové posilnenie svojej vojnou sužovanej krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Znovuvybudovaná Ukrajina, transformovaná Ukrajina, silnejšia Ukrajina, je bezpečnostným garantom, ochranou pred akoukoľvek formou ruského teroru," povedal Zelenskyj v utorok počas pravidelného videoprejavu.



Na konferencii, ktorá potrvá do štvrtka, plánujú štáty a veľké koncerny ohlásiť pomoc pri obnove a rekonštrukcii Ukrajiny.



"Prvé stretnutia v Londýne sa už začali," oznámil Zelenskyj.



O pomoci pri obnove Ukrajiny sa už rokovalo v Nemecku, vo Švajčiarsku, Francúzsku i v Taliansku, pripomína DPA. Nešlo pritom len o stavebné projekty, ale aj o ochranu pre Ukrajinu, spresnil ukrajinský prezident. Koncom mesiaca by mala byť podľa neho "kompletná vízia" tejto pomoci prezentovaná aj na samotnej Ukrajine; detaily však Zelenskyj doposiaľ neuviedol.



V utorkovom videoposolstve zároveň opätovne potvrdil, že proti ruským okupačným silám aktívne zasahujú ukrajinskí vojaci. "V súčasnosti ničia naši bojovníci nepriateľa veľmi intenzívne na juhu a na východe a fyzicky čistia Ukrajinu," vyhlásil Zelenskyj s tým, že "v budúcnosti to bude takto pokračovať".



Ukrajina chce po takmer 16 mesiacov trvajúcej útočnej vojny Ruska oslobodiť svoje územia od ruskej okupácie - vrátane čiernomorského Krymského polostrova, ktorý Moskva anektovala ešte v roku 2014, pripomína DPA.