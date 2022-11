Zelenskyj: Koridor na vývoz obilnín potrebuje dlhodobú ochranu

Kyjev 2. novembra (TASR) – Námorný koridor na vývoz obilnín z Ukrajiny musí byť dlhodobo a spoľahlivo chránený, uviedol v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svet podľa neho musí reagovať dôrazne na akýkoľvek pokus Ruska tento koridor narušiť, informovali agentúry AFP a Reuters, z ktorých správ TASR čerpala.



"Tento obilninový koridor potrebuje spoľahlivú a dlhodobú ochranu," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore na sociálnych sieťach. Pripomenul, že lode môžu vyplávať z ukrajinských prístavov s nákladom vďaka úsiliu Turecka a OSN o to, aby tento koridor zostal otvorený.



"Rusko si musí jasne uvedomiť, že na akékoľvek kroky, ktoré by narušili vývoz našich potravín, bude svet tvrdo reagovať. Ide tu jednoznačne o životy desiatok miliónov ľudí," vyhlásil Zelenskyj.



Moskva minulú sobotu pozastavila svoju účasť na dohode, ktorá umožnila obnoviť vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov po mori. Odôvodnila to dronovým útokom na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinila Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že Moskva to využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť.



Dohoda sprostredkovaná Tureckom a OSN s cieľom zmierniť globálny nedostatok potravín vytvorila pre lode bezpečný koridor z ukrajinských čiernomorských prístavov, ktoré Rusko blokovalo v rámci svojej invázie na Ukrajinu.



Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule, ktoré má na starosti inšpekcie prepravovaného nákladu, oznámilo, že na stredu nie sú naplánované žiadne plavby lodí z Ukrajiny s nákladom obilnín. V pondelok a utorok ešte viaceré takéto lode vyplávali.