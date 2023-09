Zelenskyj: Krajiny by mali zvážiť, či Rusko naďalej patrí do OSN

New York 19. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok po príchode do New Yorku navrhol, aby členovia Organizácie Spojených národov porozmýšľali, či Rusko stále patrí do štruktúr OSN. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



"Pre nás je veľmi dôležité, že všetky naše slová, naše posolstvá, si vypočujú naši partneri. A otázka, či je v OSN stále miesto pre ruských teroristov, nie je pre mňa. Myslím, že je to otázka pre všetkých členov OSN," povedal Zelenskyj po tom, čo navštívil zranených ukrajinských vojakov, ktorí sa zotavujú v nemocnici v New Yorku.



Zelenskyj pricestoval do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, v utorok by mal vystúpiť v rámci všeobecnej rozpravy. V stredu má diskutovať na rokovaní Bezpečnostnej rady (BR) OSN o situácii na Ukrajine. Rusko je jedným z piatich stálych členov BR OSN a očakáva sa, že šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na stredajšom stretnutí vystúpi s príhovorom.



Na otázku, či zostane v miestnosti a vypočuje si príhovor šéfa ruskej diplomacie, Zelenskyj odpovedal: "Naozaj neviem, ako to bude."



Agentúra AP pripomenula, že ukrajinský prezident ešte pred inváziou Ruska, ktoré je ako člen BR OSN poverené udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti, v roku 2021 uviedol, že OSN je "superhrdina na dôchodku, ktorý už dávno zabudol, aký skvelý bol kedysi".



Zelenskyj sa v newyorskej nemocnici pozdravil so zranenými ukrajinskými vojakmi počas rehabilitačného cvičenia. Opýtal sa ich na zranenia, zaželal im skoré uzdravenie a poďakoval sa im za ich službu. Neskôr vojakom v konferenčnej miestnosti odovzdal vyznamenania a podpísal veľkú ukrajinskú vlajku.



Ukrajinský prezident má v rámci návštevy USA navštíviť aj Washington, kde má na programe stretnutia so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom, lídrami oboch komôr amerického Kongresu, vojenským vedením USA, americkými podnikateľmi, novinármi a s Ukrajincami žijúcimi v Spojených štátoch.