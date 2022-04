Zelenskyj kritizoval Guterresa, že navštívi Moskvu skôr než Kyjev

Kyjev 24. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval generálneho tajomníka OSN, že sa rozhodol navštíviť Moskvu skôr než Kyjev. Zdôraznil pritom, že vojnový konflikt neprebieha v Rusku, ale na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Guterres sa v utorok 26. apríla stretne v Moskve so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Dva dni nato, vo štvrtok 28. apríla, absolvuje v Kyjeve stretnutie so Zelenským a šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom.



"Je jednoducho nesprávne ísť najskôr do Ruska a potom na Ukrajinu. Toto poradie je nespravodlivé a nelogické," povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve.



Konštatoval, že vojnový konflikt neprebieha na ruskom, ale na ukrajinskom území. "Na uliciach Moskvy neležia (mŕtve) telá. Bolo by logické ísť najskôr na Ukrajinu a vidieť tamojších ľudí a dôsledky okupácie," uviedol ukrajinský prezident.



Pripomenul, že len v oblasti Kyjeva bolo počas niekoľkotýždňovej ruskej okupácie podľa zistení ukrajinských úradov zabitých viac než 1000 civilistov.



Uviedol tiež, že ruská raketa v sobotu zasiahla obytnú budovu v juhoukrajinskom prístave Odesa. Pri útoku zahynulo osem ľudí, vrátane trojmesačného dieťaťa a jeho matky, a ďalších minimálne 18 utrpelo zranenia.



OSN podľa agentúry AFP doposiaľ zohráva v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine prevažne len marginálnu úlohu, k čomu prispieva aj politické rozdelenie Bezpečnostnej rady OSN. Od začiatku invázie telefonoval Guterres so Zelenským len raz, dva dni po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Putin odmieta so šéfom OSN akýkoľvek kontakt, keďže ten označil ruskú inváziu za porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie, píše AFP.



Generálny tajomník OSN vyzýval obe strany na uzavretie štvordňového prímeria počas tohtotýždňových pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Ukrajina vyjadrila ochotu boje od štvrtka do nedele prerušiť, avšak Rusko podľa nej s Guterresovým návrhom nesúhlasilo.