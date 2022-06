Zelenskyj kritizoval Izrael za odmietnutie uvaliť sankcie na Rusko

Jeruzalem 23. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval Izrael za to, že odmietol zaviesť voči Rusku tvrdé sankcie. Vyjadril sa tak vo videopríhovore na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, štyri mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Zelenského zosilnená kritika prichádza v čase, keď Izrael zažíva politickú krízu a súčasný minister zahraničných vecí Jair Lapid pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní prevezme funkciu predsedu vlády od Naftaliho Bennetta.



Bennett sa zdržal kritiky ruskej invázie a zdôraznil úzke vzťahy Izraela s Moskvou a Kyjevom, pričom jeho administratíva neuvalila sankcie na vládu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Niekoľko dní po začiatku invázie z 24. februára Lapid označil vpád Ruska za "porušenie svetového poriadku". Izraelskí komentátori uviedli, že ich protichodná rétorika bola koordinovaná s úmyslom zachovať izraelskú neutralitu.



Zelenskyj, ktorý má v Izraeli rodinu a ktorý túto krajinu niekoľkokrát navštívil, v prejave povedal, že má problémy s pochopením mäkkého prístupu židovského štátu k Rusku.



"Ako nemôžete pomôcť obetiam takejto agresie," povedal Zelenskyj a vyjadril poľutovanie na tým, že Izrael odmietol ponúknuť Ukrajine vojenskú pomoc.



"Neviem odpovedať na otázky, ktoré vždy dostávam o tom, ako Izrael pomohol a čo ešte môže Izrael urobiť. Som vďačný občanom Izraela. Som vďačný za úprimnú a emocionálnu podporu obyvateľov Ukrajiny... ale radi by sme získali podporu aj od vašej vlády," uviedol.



Izraelská vláda a veľké záchranné organizácie poslali na Ukrajinu humanitárnu a lekársku pomoc, krajina však dosiaľ dodávky útočných zbraní neposkytla.



"Prosím, nezabudnite, ako veľmi sme prepojení, aké úzke sú naše väzby, aká by mala byť úroveň porozumenia medzi nami... Prečo máme nedorozumenie s predstaviteľmi vlády, neviem," dodal ukrajinský prezident.