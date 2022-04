Zelenskyj kritizuje Macrona,ktorý nenazval vojnu na Ukrajine genocídou

Kyjev 13. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že odmietol označiť zabíjanie na Ukrajine za genocídu. Takisto podrobil kritike Macronovo označenie Rusov za "bratský" národ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Takéto veci sú pre nás veľmi bolestivé, preto vyviniem maximálne úsilie, aby som si s ním túto záležitosť prediskutoval," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii s prezidentmi Poľska a pobaltských krajín.



Macron a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz sa v stredu odmietli pridať k americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý v noci na stredu vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná "genocíde", pripomína AFP.



"Je to čoraz jasnejšie, že (ruský prezident Vladimir) Putin sa pokúša vymazať čo i len predstavu o tom, že by niekto mohol byť Ukrajincom," povedal Biden.



Zelenskyj Bidenove vyjadrenia ocenil. "Pravdivé slová... Nazvať veci ich pravými menami je nevyhnutné, aby sme sa vzopreli zlu," napísal na Twitteri.



Macron však v stredu v rozhovore pre francúzsku verejnoprávnu stanicu France 2 zdôraznil, že je nutná opatrnosť vo vyjadrovaní.



"Bol by som opatrný, čo sa týka takýchto termínov, pretože tieto dva národy (Rusi a Ukrajinci) sú bratské. Chcem sa naďalej snažiť – ako je to len možné – zastaviť túto vojnu a obnoviť mier," zdôraznil Macron. "Nie som si istý, či eskalácia rétoriky slúži tomuto cieľu," dodal.