Zelenskyj kritizoval Nemecko za váhanie s dodaním tankov Leopard

Kyjev/Davos 19. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval vo štvrtok váhanie Nemecka ohľadne dodávok moderných tankov Leopard Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sú časy, v ktorých netreba váhať, keď sa netreba porovnávať (s inými)," povedal Zelenskyj v súvislosti s možnými dodávkami nemeckých tankov Leopard.



Vyjadril sa tak v rámci svojho vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, ktoré predniesol prostredníctvom videospojenia.



Berlín podľa niektorých správ poskytne Ukrajine tanky len v tom prípade, keď aj Spojené štáty dodajú svoje bojové tanky typu Abrams. "Nemyslím si, že je to tá správna stratégia," podotkol ukrajinský prezident.



Zelenskyj zároveň zopakoval, že Ukrajina chce opätovne získať Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. "Naším cieľom je oslobodiť všetky naše územia... Krym je naša zem, naše teritórium, naše more, a naše hory. Dajte nám svoje zbrane, a získame našu zem späť," dodal.



Zelenskyj zároveň uviedol, že v prípade stredajšej havárie vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve, ktorá si v stredu vyžiadala 14 obetí vrátane vedenia ukrajinského ministerstva vnútra, sa vyšetruje niekoľko možných príčin.



Podľa stanice BBC označil Zelenskyj pád helikoptéry za dôsledok Ruskom vedenej vojny voči Ukrajine. V čase vojny sa "nestávajú žiadne náhody", podotkol.



Havária si vyžiadala život ukrajinského ministra vnútra Denysa Monastyrského, jeho prvého námestníka Jevhenija Jenina a štátneho tajomníka Jurija Lubkovyča. Stroj havaroval blízko budovy materskej školy a medzi obeťami bolo aj jedno dieťa.



Predstavitelia ukrajinského rezortu vnútra smerovali na frontovú líniu na východe Ukrajiny. V Charkovskej oblasti sa mali stretnúť so šéfom tamojšej polície.



Doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že príčinou havárie by mohlo byť niečo iné než nehoda, píše BBC. Štátna bezpečnostná služba Ukrajiny však uviedla, že zvažuje niekoľko možných príčin vrátane sabotáže, technickej poruchy alebo porušenia pravidiel letu.



Vysokopostavení predstavitelia sú často nad územím Ukrajiny prepravovaní vrtuľníkmi vo veľmi nízkej výške, aby sa vyhli možnému zachyteniu radarmi protivníka. To však so sebou nesie aj určité riziká, konštatuje BBC.



Svedkovia havárie uviedli, že v čase nešťastia bola v oblasti hustá hmla a boli v nej prerušené dodávky elektriny, takže budovy neboli osvetlené. Niektorí svedkovia tvrdia, že pilot sa pred haváriou snažil vyhnúť výškovým budovám a nakoniec sa stroj zrútil blízko škôlky.



Úradujúcim ministrom vnútra bol po úmrtí Monastyrského vymenovaný šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko.