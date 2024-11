Zelenskyj kritizuje hovor Scholza a Putina

Kyjev 15. novembra (TASR) - Telefonátom nemeckého kancelára Olafa Scholza so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom sa otvorila Pandorina skrinka, upozornil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tvrdí, že takáto komunikácia iba podkopáva snahy o izolovanie ruského lídra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Možno sa teraz uskutočnia ďalšie rozhovory, ďalšie telefonáty. Iba množstvo slov. A to je presne to, čo Putin už dlho chcel - je pre neho mimoriadne dôležité, aby narušil svoju izoláciu," povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore.



Potvrdil, že ho Scholz o svojom pláne hovoriť s Putinom vopred informoval. Zelenskyj podľa zdroja Reuters nemeckého kancelára vystríhal pred týmto prvým telefonátom medzi nimi dvoma od decembra 2022.



Scholz podľa hovorcu nemeckej vlády odsúdil "ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine" a ruského prezidenta vyzval, aby ju ukončil a stiahol svoje jednotky. Zdôraznil, že Rusko musí byť ochotné rokovať s Ukrajinou s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Takisto potvrdil odhodlanie Nemecka podporovať Ukrajinu v jej "obrane proti ruskej agresii, kým to bude potrebné".



Putin v telefonáte zase trval na svojich územných požiadavkách a v súvislosti s možnými dohodami o ukončení vojny na Ukrajine vyhlásil, že treba brať do úvahy bezpečnostné záujmy Ruska a odstrániť základné príčiny konfliktu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nadväznosti dodal, že pozícia Scholza v otázke Ukrajiny je dobre známa, pretože ju podľa neho "niekoľkokrát do dňa opakujú európski politici ako mantru".



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení telefonát s ruským prezidentom kritizovalo ako "pokus o ústupok", ktorý Moskva považuje za prejav slabosti.



"Rozhovory dávajú Putinovi len nádej na zmiernenie jeho medzinárodnej izolácie. Potrebné sú konkrétne, rázne kroky, ktoré ho prinútia k mieru, nie presviedčanie a pokusy o ústupky, ktoré považuje za prejav slabosti a využíva ich vo svoj prospech," uviedlo ministerstvo v Kyjeve.