< sekcia Zahraničie
Zelenskyj kritizuje obmedzenia satelitného internetu Starshield
Starshield, vojenskú satelitnú internetovú službu taktiež poskytovanú spoločnosťou SpaceX, kontroluje vláda USA.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 13. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok opätovne skritizoval obmedzenia rýchlosti Spojenými štátmi kontrolovanej satelitnej internetovej služby Starshield na Ukrajine. Podľa jeho slov tieto obmedzenia sťažujú schopnosť krajiny čeliť útokom dronov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Tieto obmedzenia žiaľ zostávajú v platnosti pozdĺž celej frontovej línie a na dočasne okupovanom území Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore.
Dodal, že ukrajinské ministerstvá zahraničných vecí a obrany dostali pokyn, aby túto otázku otvorili „so všetkými príslušnými americkými úradmi“.
Zelenskyj označil tieto obmedzenia za „veľmi zlý signál“ s tým, že oslabujú ukrajinskú obranu proti dronom. „Zároveň vysielajú Rusku signál, že Amerika by mohla byť zdanlivo ochotná pristupovať k nášmu dočasne okupovanému územiu odlišne,“ povedal. „Počítame s tým, že rýchlosť bude obnovená,“ dodal.
Deň predtým sa Zelenskyj sťažoval, že obmedzenia sa opäť objavili, a to najmä nad časťami Ukrajiny okupovanými Ruskom, pripomína DPA.
Podobné obmedzenia boli zavedené aj v polovici októbra. Americký miliardár Elon Musk, ktorého spoločnosť SpaceX prevádzkuje satelitnú sieť Starlink, vtedy obvinil Kyjev z využívania civilnej služby na útoky dronmi v rozpore s jej podmienkami používania.
Starshield, vojenskú satelitnú internetovú službu taktiež poskytovanú spoločnosťou SpaceX, kontroluje vláda USA. Ukrajinská armáda využíva internet založený na sieti Starlink na komunikáciu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajinské vzdušné a námorné drony vybavené terminálmi Starlink zároveň vykonávajú diaľkovo riadené útoky na ciele v Čiernom mori a v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny.
„Tieto obmedzenia žiaľ zostávajú v platnosti pozdĺž celej frontovej línie a na dočasne okupovanom území Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore.
Dodal, že ukrajinské ministerstvá zahraničných vecí a obrany dostali pokyn, aby túto otázku otvorili „so všetkými príslušnými americkými úradmi“.
Zelenskyj označil tieto obmedzenia za „veľmi zlý signál“ s tým, že oslabujú ukrajinskú obranu proti dronom. „Zároveň vysielajú Rusku signál, že Amerika by mohla byť zdanlivo ochotná pristupovať k nášmu dočasne okupovanému územiu odlišne,“ povedal. „Počítame s tým, že rýchlosť bude obnovená,“ dodal.
Deň predtým sa Zelenskyj sťažoval, že obmedzenia sa opäť objavili, a to najmä nad časťami Ukrajiny okupovanými Ruskom, pripomína DPA.
Podobné obmedzenia boli zavedené aj v polovici októbra. Americký miliardár Elon Musk, ktorého spoločnosť SpaceX prevádzkuje satelitnú sieť Starlink, vtedy obvinil Kyjev z využívania civilnej služby na útoky dronmi v rozpore s jej podmienkami používania.
Starshield, vojenskú satelitnú internetovú službu taktiež poskytovanú spoločnosťou SpaceX, kontroluje vláda USA. Ukrajinská armáda využíva internet založený na sieti Starlink na komunikáciu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajinské vzdušné a námorné drony vybavené terminálmi Starlink zároveň vykonávajú diaľkovo riadené útoky na ciele v Čiernom mori a v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny.